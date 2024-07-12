İngilizler EURO 2024'te değerini en çok artıran 10 futbolcuyu sıraladı: Listede 2 Türk var!

12 Temmuz 2024 11:14 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 11:27

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te çeyrek final oynama başarısı gösteren A Milli Takım'da iki genç yıldızımız gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

FERDİ VE BARIŞ DEĞERİNİ ARTIRDI

A Milli Takımımızın, Almanya'daki dev turnuvada oynadığı 5 maçta da 90 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz, değerini en çok arttıran isimler arasına girdi.

The Guardian tarafından yapılan listenin ilk sırasında ise Gürcistan Milli Takımı'ndan Georges Mikautadze yer aldı.

EURO 2024'TE DEĞERİNİ ARTTIRAN 10 FUTBOLCU

Georges Mikautadze (Gürcistan)

Ruben Vargas (İsviçre)

Jan Oblak (Slovakya)

Nico Williams (İspanya)

Fabian Ruiz (İspanya)

Jerdy Schouten (Hollanda)

Francisco Conceiçao (Portekiz)

Ivan Schranz (Slovakya)

Barış Alper Yılmaz (Türkiye)

Ferdi Kadıoğlu (Türkiye)