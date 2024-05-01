İrfan Can Kahveci'nin yeni adresini eski teknik direktörü açıkladı!

01 May 2024 16:53 - Güncelleme : 01 May 2024 16:56

Fenerbahçe'deki performansıyla dikkatleri üzerine çekerek Avrupa devlerini peşine takan İrfan Can Kahveci için eski teknik direktörü Mustafa Kaplan'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Kaplan, Gençlerbirliği'nden öğrencisi olan İrfan Can'ın sezon sonunda transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylerken yeni adresini de duyurdu.

"SEVİLLA İSTİYOR, İSPANYA'YA GİDECEK"

Radyospor'da konuşan Mustafa Kaplan, "Biz Türk futboluna çok önemli oyuncular kazandırdık. Onlardan bir tanesi de İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe'yi bu sezon sırtladı. Büyük bir ihtimalle sezon sonunda kulüpler anlaşırsa yurt dışına gidecek. Gideceği yer de İspanya olur. Sevilla onu istiyor. Ama İtalya'dan da talipleri var." dedi.

"ALEX'TEN SON EN BÜYÜK SOL AYAK"

Kaplan, "Kendisine, 'Türkiye'de Alex'ten sonra en büyük sol ayak sensin' demiştim. Ama ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam, paraya bakmam, İrfan'ı da vermem. İrfan'a 'Ben senin yerinde olsam Fenerbahçe'de efsane olur, Fenerbahçe'de futbolu bırakırım' dedim. İrfan Can da 'hayırlısı olsun hocam' dedi" ifadelerini kullandı.

45 MAÇTA 18 GOL-12 ASİST

Bu sezon 45 maçta sarı-lacivertli formayı giyen İrfan Can Kahveci, 18 gol ve 12 asistlik performansıyla takımını sırtladı.

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen milli futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 Haziran ayında sona erecek.