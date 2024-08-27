İspanyol orta saha Mikel Merino, Arsenal'de!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 18:08 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 18:14
Arsenal, Real Sociedad'dan İspanyol orta saha Mikel Merino'yu transfer ettiğini açıkladı.
Mikel Arteta'nın isteği doğrultusunda Arsenal, orta saha mevkisine İspanyol orta saha Mikel Merino'yu transfer etti.
Osasuna altyapısında yetişen Mikel Merino daha sonra Borussia Dortmund ve Newcastle United'da oynamıştı.
SEZON KARNESİ
Bu sezon Real Sociedad forması altında 45 maça çıkan Merino, 8 gol atarken 6 asist üretmişti. Ayrıca EURO 2024'te zafere uzanan İspanya'nın kadrosunda yer alan İspanyol futbolcu 7 maçta süre alırken 1 gol atmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com