Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı kulübü açıkladı! Al Nasrr takımı ile konratı bitmek üzere
Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli futbolcuları arasında yer alan Portekizli Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı kulübü açıkladı. 39 yaşında olmasına rağmen fiziği ve kondisyonuyla dikkat çeken Cristiano Ronaldo, kariyeri hakkında merak edilen soruları yanıtladı
Dünya Futbol tarihinin en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Portekizli süper star Cristiano Ronaldo'nun şu an oynadığı Al-Nassr'la olan kontratının son yılına girildi. 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun kariyer planlamasının nasıl olacağı da en fazla merak edilen konuların başında geliyor.
Futbol kariyeri ile ilgili açıklamalar yapan Ronaldo, futbolu hangi takımda bırakacağını da açıkladı.
Milli takım kariyeriyle ilgili de konuşan Ronaldo, şu ifadeleri kullandı:
Milli takımı bırakma kararımı önceden kimseye söylemeyeceğim. Bu benim için spontane ancak aynı zamanda çok düşünülmüş bir karar olacak.
Emekliliğin yakında mı yoksa 2-3 yıl içinde mi olacağını bilmiyorum. Büyük ihtimalle kariyerimi Al-Nassr'da sonlandıracağım. Suudi Arabistan Ligi'nde oynamaktan çok mutluyum ve devam etmek istiyorum.
Futbol kariyerim bittikten sonra ise teknik direktör olmak istemiyorum.
Geleceğimin oraya gideceğini düşünmüyorum. Kendimi futbolun dışında başka şeyler yaparken görüyorum ama geleceğin ne olacağını yalnızca Tanrı bilir.