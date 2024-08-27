Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı kulübü açıkladı! Al Nasrr takımı ile konratı bitmek üzere

27 Ağustos 2024 10:43 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:44

Cristiano Ronaldo, UR Cristiano adlı YouTube kanalı açtı! Bir saatte 624 bin aboneye ulaştı

Cristiano Ronaldo, UR Cristiano adlı YouTube kanalı açtı! Bir saatte 624 bin aboneye ulaştı

Dünya Futbol tarihinin en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Portekizli süper star Cristiano Ronaldo'nun şu an oynadığı Al-Nassr'la olan kontratının son yılına girildi. 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun kariyer planlamasının nasıl olacağı da en fazla merak edilen konuların başında geliyor.

Futbol kariyeri ile ilgili açıklamalar yapan Ronaldo, futbolu hangi takımda bırakacağını da açıkladı.

Milli takım kariyeriyle ilgili de konuşan Ronaldo, şu ifadeleri kullandı:

Milli takımı bırakma kararımı önceden kimseye söylemeyeceğim. Bu benim için spontane ancak aynı zamanda çok düşünülmüş bir karar olacak.

Emekliliğin yakında mı yoksa 2-3 yıl içinde mi olacağını bilmiyorum. Büyük ihtimalle kariyerimi Al-Nassr'da sonlandıracağım. Suudi Arabistan Ligi'nde oynamaktan çok mutluyum ve devam etmek istiyorum.

Futbol kariyerim bittikten sonra ise teknik direktör olmak istemiyorum.

Geleceğimin oraya gideceğini düşünmüyorum. Kendimi futbolun dışında başka şeyler yaparken görüyorum ama geleceğin ne olacağını yalnızca Tanrı bilir.