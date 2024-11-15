Juventus, Paul Pogba ile yollarını ayırdı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Kasım 2024 22:33 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 22:35
Serie A takımı Juventus, Paul Pogba ile yollarını ayırdı.
Serie A devi Juventus'ta uzun süredir konuşulan ayrılık resmiyete döküldü. İtalyan ekibi, doping cezası nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Paul Pogba ile yollarını ayırdı.
Juventus, Paul Pogba'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiğini açıkladı.
31 yaşındaki orta saha kariyerinde daha önce Le Havre ve Manchester United formaları giydi.
Kaynak: tgrthaber.com