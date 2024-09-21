Kadıköy'de dev derbi! Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek: İşte Muhtemel 11'ler

21 Eylül 2024 11:31 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 12:08

Süper Lig'in 6. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek. İşte muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig​'in 6. haftasında Fenerbahçe​ ile Galatasaray​, bu akşam Ülker Stadyumu​'nda kozlarını paylaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Sara, Sallai, Barış, Osimhen.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

Dev derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetirken yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe - Galatasaray maçının video yardımcı hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu. Derbide asistan video yardımcı hakem (AVAR) görevi ise Volkan Ahmet Narinç'e verildi.

KADIKÖY'DE LİDERLİK KAPIŞMASI!

Ligde geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.

Teknik direktör Jose Mourinho​'nun ekibi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibini yenerek zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Trendyol Süper Lig'deki 5 maçını da kazanan Galatasaray, puan tablosunda birinci sırada yer alıyor.

CİMBOM'DA TEK EKSİK ZİYECH

Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak.

MAURO ICARDİ DERBİYE YETİŞTİ

Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara başladı.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli yıldız, derbi öncesinde takımla idmanlarda yer aldı.

Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında kadroda olması beklenirken oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

KANARYA'DA TEK EKSİK OSAYİ-SAMUEL

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik isim bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

DJİKU SAHALARA DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, Galatasaray müsabakasıyla sahalara dönecek.

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran 30 yaşındaki Ganalı stoper, sarı-kırmızılılara karşı forma giyebilecek.

FENERBAHÇE'NİN EN ÖNEMLİ GOL AYAĞI DZEKO

Sarı-lacivertli ekibin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko, takımının en ciddi gol umudu olacak.

Geçen sezonu toplam 45 resmi müsabakada 24 gol atarak tamamlayan Dzeko, bu sezona da iyi başladı. Süper Lig'de 5, Avrupa'da 4 maça çıkan 38 yaşındaki santrfor, dörder kez olmak üzere toplam 8 gol sevinci yaşadı. Dzeko, takımının en skorer oyuncusu oldu.

Süper Lig'de Dzeko'yu üçer golle Dusan Tadic ve Fred, birer golle Allan Saint-Maximin ile Youssef En Nesyri izledi. Avrupa maçlarında ise İrfancan Kahveci, Sebastian Szymanski ve takımdan ayrılan Ferdi Kadıoğlu birer gol attı.

CENK TOSUN, GALATASARAY'A 6 GOL ATTI

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Cenk Tosun, Galatasaray'a karşı çıktığı maçlarda 6 kez gol sevinci yaşadı.

Kariyerinde sarı-kırmızılılara karşı Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarıyla mücadele eden Cenk, 20 müsabakada 6 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, Cenk'in kariyerinde en çok gol attığı 6. takım oldu.

BATSHUAYİ ESKİ TAKIMINA KARŞI MÜCADELE EDECEK

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı gol arayacak.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını terleten Belçikalı santrfor, sezon başında sarı-kırmızılı takıma imza attı. Yeni takımıyla çıktığı 5 Süper Lig müsabakasında 2 kez fileleri havalandıran Batshuayi, Avrupa'da ise 2 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

Yeni takımıyla iyi bir başlangıç yapan Batshuayi, 2 sezonda 75 resmi müsabakada 44 kez gol sevinci yaşadığı eski takımının ağlarını sarsmaya çalışacak.

Daha önce Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye karşı 2 maça çıkan Batshuayi, gol atma başarısı gösteremedi.

BARIŞ ALPER FORMUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın son 2 sezondaki şampiyonluklarına önemli katkı veren Barış Alper, bu sezon çıktığı 5 maçta 4 kez tabelayı değiştirdi. Son 4 maçın tamamında gol sevinci yaşayan Barış Alper, dikkati çeken bir performans sergiledi.

Galatasaray'da ayrıca Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı ikişer, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Mauro Icardi ve Davinson Sanchez birer kez gol sevinci yaşadı.