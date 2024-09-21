Yapay zekadan gündem olacak tahmin: Süper Lig'in şampiyonunu belirlediler!

21 Eylül 2024 09:24 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 10:01

Süper Lig'de yeni sezon büyük bir heyecanla başlarken 6. haftada bugün Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip dev derbi öncesi EuroClubIndex sitesi, Süper Lig'de 2024-2025 sezonda şampiyonunun hangi takım olacağını tahmin etti. İşte ses getiren o tahmin...