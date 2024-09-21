Yapay zekadan gündem olacak tahmin: Süper Lig'in şampiyonunu belirlediler!
Süper Lig'de yeni sezon büyük bir heyecanla başlarken 6. haftada bugün Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip dev derbi öncesi EuroClubIndex sitesi, Süper Lig'de 2024-2025 sezonda şampiyonunun hangi takım olacağını tahmin etti. İşte ses getiren o tahmin...
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın 102 puana ulaşmasıyla şampiyonluğunu ilan ettiği Süper Lig'de yeni sezon da büyük heyecanla start aldı.
İlk 5 haftası tamamlanan ligde Galatasaray 15 puanla liderlik koltuğuna kurulurken Fenerbahçe 13 puanla ezeli rakibini takip ediyor.
ŞAMPİYONU TAHMİN ETTİLER
Dünya yıldızlarının transferleri ve Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle büyük ilgi çeken Süper Lig'de bu sezonun şampiyonunu şimdiden tahmin ettiler.
EuroClubIndex, Süper Lig'de 2024-25 sezonu şampiyonunun hangi takım olacağını tahmin ederken ilk 5 sırayı da belirledi.
Euro Club Index'e göre sezon sonunda ilk 5 sırada yer alacak takımlar ve alacağı puanlar şu şekilde:
5. Trabzonspor - 58
4. Başakşehir - 66
3. Beşiktaş - 78
2. Galatasaray - 88
1. Fenerbahçe - 91