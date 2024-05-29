Konferans Ligi'nde final günü! 11'ler belli oldu

29 May 2024 21:46 - Güncelleme : 29 May 2024 21:49

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İLK 11'LER BELİRLENDİ

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Iborra, Hezze, Podence, Chiquinho, Fortounis, El Kaabi.

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez-Quarta, Biraghi, Bonaventura, Arthur, Mandragora, Nico Gonzalez, Kouame, Belotti.

OLYMPİAKOS FİNAL YOLCULUĞU

Konferans Ligi Finali’ne Yunanistan ev sahipliği yaparken Olympiakos, ülkesinde kupayı kaldırmayı hedefliyor.

Avrupa Ligi’nde sezona başlayan Olympiakos West Ham United, Freiburg gibi takımların ardından grubunu 3. tamamladı ve Konferans Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.

Yunan ekibi son 16 turunda Maccabi Tel Aviv’e ilk maçta 4-1 mağlup olurken rövanş mücadelesinde rakibini 6-1 mağlup ederek turu geçti.

FENERBAHÇE'Yİ ELEMİŞTİ

Çeyrek finalde temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşan Olympiakos penaltı atışlarının ardından sarı-lacivertlileri eleyerek yarı finalde Aston Villa’nın rakibi oldu. Turnuvanın favorisi olarak gösterilen Aston Villa’yı toplamda 6-2 geçen Olympiakos finale yükseldi.





FİORENTİNA FİNAL YOLCULUĞU

Avrupa Konferans Ligi gruplarını topladığı 12 puanla lider tamamlayan İtalyan ekibi son 16 turunda Maccabi Haifa’yı çeyrek finalde ise Viktoria Plzen’i mağlup ederek yarı finale yükseldi.

İtalyan ekibi yarı finalde Club Bruge’yi toplamda 5-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve Olmypiakos’un rakibi oldu.