Macaristan 3 puanı 90+10'da aldı! En iyi 3.cülük şansını kovaladı

23 Haziran 2024 23:45 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 00:09

İskoçya-Macaristan maçında korku dolu anlar! Baygınlık geçiren futbolcu hastanelik oldu

İskoçya-Macaristan maçında korku dolu anlar! Baygınlık geçiren futbolcu hastanelik oldu

EURO 2024 A Grubu'nda İskoçya ile Macaristan kozlarını paylaştı. Macaristan 90+10. dakikada Csoboth ile golü buldu ve maçı 1-0 kazandı.

A Grubu'nu 3 puanla 3. sırada tamamlayan Macaristan, en iyi üçüncülük yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

KORKUTAN SAKATLIK YAŞANDI

Maçın 70. dakikasında korkutan bir pozisyon yaşandı. Szoboszlai'nin ceza sahası içine kestiği ortada kaleci Gunn ve Varga çarpıştı. Sağlık görevlileri derhal oyun alanına girdi. Baygınlık geçiren Varga ambulansa götürüldü.