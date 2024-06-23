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Macaristan 3 puanı 90+10'da aldı! En iyi 3.cülük şansını kovaladı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 Haziran 2024 23:45 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 00:09
Macaristan 3 puanı 90+10&#039;da aldı! En iyi 3.cülük şansını kovaladı

EURO 2024 A Grubu son karşılaşmasında İskoçya ile Macaristan karşı karşıya geldi. Macaristan maçı 90+10. dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı.

EURO 2024 A Grubu'nda İskoçya ile Macaristan kozlarını paylaştı. Macaristan 90+10. dakikada Csoboth ile golü buldu ve maçı 1-0 kazandı.

A Grubu'nu 3 puanla 3. sırada tamamlayan Macaristan, en iyi üçüncülük yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

KORKUTAN SAKATLIK YAŞANDI

Maçın 70. dakikasında korkutan bir pozisyon yaşandı. Szoboszlai'nin ceza sahası içine kestiği ortada kaleci Gunn ve Varga çarpıştı. Sağlık görevlileri derhal oyun alanına girdi. Baygınlık geçiren Varga ambulansa götürüldü.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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