Marco Reus kariyerinin son imzası için adım adım MLS'e gidiyor!

02 Haziran 2024 22:29 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 22:37

Beşiktaş'a veda etti! Ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu

Beşiktaş'a veda etti! Ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu

Bundesliga takımı Borussia Dortmund'daki 12 yıllık macera sonrası adını kulübün efsaneleri arasına yazdıran Marco Reus kariyerinin son imzasını Amerika'da atabilir.

The Athletic'in haberine göre LA Galaxy, Alman futbolcu ile yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydetti.

Haberde Reus'a Avrupa ve Suudi Arabistan'dan teklifler olduğu, 35 yaşındaki oyuncunun ilerleyen günlerde kararını vereceği kaydetti.

Marco Reus bu sezon Dortmund adına tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 42 maçta 9 gol atarken 7 asist kaydetti.