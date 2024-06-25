Marsilya, Roberto De Zerbi'ye emanet!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
25 Haziran 2024 00:32 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 00:37
Fransız kulüp Marsilya sosyal medya hesabından İtalyan teknik direktör Roberto De Zerbi'yle anlaştığını açıkladı.
Ligue 1 takımı Marsilya'yı gelecek sezon İtalyan teknik adam Roberto De Zerbi çalıştıracak.
Fransız kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında, De Zerbi'yle prensip anlaşmasına varıldığı belirtilirken resmi imzaların kısa sürede atılacağına vurgu yapıldı.
De Zerbi son olarak Premier Lig ekibi Brighton'da çalıştı.
Marsilya geride kalan sezonu Ligue 1'de 50 puanla 8. sırada tamamlamıştı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr