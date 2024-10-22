Neymar 12 ay sonra tekrar sahalara geri döndü!

22 Ekim 2024 22:07 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 22:35

Brezilya Milli takımının aktif olarak en skorer futbolcusu konumunda bulunan Neymar, geçen sene yaşadığı sakatlık sebebiyle yeşil sahalardan 1 sene uzak kalmıştı. Tedavisi sona eren Sambacı, tekrar formasına kavuştu.

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Portekizli teknik adam Jorge Jesus​ yönetimindeki Al-Hilal​'de sakatlığı sona eren Neymar​ 369 gün sonra yeşil sahalara geri döndü. Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al Hilal, deplasmanda Al Ain'i 5-4 mağlup etti.

1 SENE SONRA YEŞİL SAHAYA GERİ DÖNDÜ

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar Jr., uzun süren sakatlığının ardından tam 369 gün sonra sahalara döndü. Tam 12 ay sonra dönen Neymar 77. dakikada oyuna dahil oldu.

32 yaşındaki Neymar, 18 Ekim 2023'te Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay'a karşı oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Neymar'ın sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiş ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Neymar, tedavi sürecini tamamlayarak yeniden antrenmanlara katıldı ve bu sezon ilk maçına AFC Şampiyonlar Ligi'nde çıktı.