PFDK'dan Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 22:55 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 22:42
Trendyol 1. Lig 1. hafta maçında Pendikspor karşısında sahaya çıkmayan Yeni Malatyaspor, PFDK tarafından 3 puan silme cezası ile karşılaştı.
PFDK, Yeni Malatyaspor'u Trendyol 1. Lig 1. hafta karşılaşması olan Pendikspor maçına çıkmadığı için 3-0 hükmen mağlup sayarak 3 puan silme cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada "Yeni Malatyaspor Kulübünün, 10.08.2024 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: tgrthaber.com