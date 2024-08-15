PFDK'dan Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası!

15 Ağustos 2024 22:55 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 22:42

Luka Modric Arda Güler'i ikna etti! Veliahtı olan genç yıldıza el uzattı

Luka Modric Arda Güler'i ikna etti! Veliahtı olan genç yıldıza el uzattı

PFDK, Yeni Malatyaspor'u Trendyol 1. Lig 1. hafta karşılaşması olan Pendikspor maçına çıkmadığı için 3-0 hükmen mağlup sayarak 3 puan silme cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada "Yeni Malatyaspor Kulübünün, 10.08.2024 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.