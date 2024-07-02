Portekiz, Slovenya'yı penaltı atışlarıyla eledi!
EURO 2024 son 16 turu maçında Portekiz, Slovenya'yı seri penaltı atışlarında eleyerek çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.
EURO 2024 son 16 turunda Portekiz ve Slovenya karşı karşıya geldi.
Frankfurt Stadyumu'nda oynanan maçta 90 dakika golsüz beraberlikle sonuçlanınca uzatmalara gidildi.
CRİSTİANO RONALDO PENALTIYI GOLE ÇEVİREMEDİ
Uzatmaların 105. dakikasında Cristiano Ronaldo penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kaleci Jan Oblak köşeyi doğru tahmin ederek topu kornere çelmeyi başardı.
Cristiano Ronaldo kaçırdığı penaltıdan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.
İkinci uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.
Portekiz, Slovenya'yı penaltı atışlarında 3-0'lık skorla eledi.
PENALTI ATIŞLARINA GİDEN İLK MAÇ
EURO 2024'te normal süresi 0-0 biten Portekiz, Slovenya maçı penaltı atışlarına giden ilk karşılaşma oldu.
FRANSA'NIN RAKİBİ OLDU
Portekiz, Slovenya engelini geçerek çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.
Portekiz ile Fransa, Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda 5 Temmuz Cuma günü kozlarını paylaşacak.