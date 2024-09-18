Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi maçına Halil Umut Meler damga vurdu!

18 Eylül 2024 00:18 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 00:41

Oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid evinde Stuttgart'ı konuk etti. Maç 3-1'lik ev sahibi lehine sonuçlanırken milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmaya ikinci yarıda dahil oldu. Ayrıca teknik direktör Ancelotti'nin maçın hakemi Halil Umut Meler'in üzerine yürümesi maçın en büyük olayı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi​ yeni formatıyla resmen başladı. Bu sezon lig usulü gerçekleştirilecek Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda son şampiyon Real Madrid​, sahasında Alman takımı Stuttgart​'ı misafir etti.

HALİL UMUT MELER​ GÖREV ALDI

Bu zorlu karşılaşmada FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler görev aldı. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yaptı. Ayrıca müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler'di.

ARDA GÜLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK MAÇINA ÇIKTI

Milli futbolcumuz Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör Ancelotti'nin kararı ile maça yedek kulübesinde başladı. Genç yıldız, 75. dakikada Brezilyalı Rodrygo'nun yerine oyuna girdi. Arda Güler kısa sürede yine farkını göstermeyi başardı. Ayrıca milli futbolcu kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma şansı bulmuş oldu.

ANCELOTTİ'DEN TEPKİ GELDİ

Real Madrid'in İtalyan Teknik Direktörü Carlo Ancelotti​, maçın bitiş düdüğünün ardından Halil Umut Meler'in yanına giderek tepki gösterdi.