Rizespor - Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ağustos 2024 20:51 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 20:54
Trendyol Süper Lig'de Rizespor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 11'ler belli oldu.
Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Fenerbahçe, Rizespor deplasmanına çıkıyor.
11'LER
Rizespor: Gökhan, Taha, Mosci, Aliqulov, Halil İbrahim, Papanikolau, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Zeqiri, Ali Sowe.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Fred, Tadic, Maximin, Dzeko.
Kaynak: tgrthaber.com