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Rizespor - Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ağustos 2024 20:51 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 20:54
Rizespor - Fenerbahçe maçı 11&#039;leri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de Rizespor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 11'ler belli oldu.

Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Fenerbahçe, Rizespor deplasmanına çıkıyor.

11'LER

Rizespor: Gökhan, Taha, Mosci, Aliqulov, Halil İbrahim, Papanikolau, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Zeqiri, Ali Sowe.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Fred, Tadic, Maximin, Dzeko.

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Kaynak: tgrthaber.com
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