Roma'dan Zalewski'ye Galatasaray baskısı: Transferdeki son durumu yazdılar 

13 Eylül 2024 10:43 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 11:03

Galatasaray, Polonyalı sol kanat Zalewski'nin transferi için Roma ile el sıkıştı. Ancak oyuncunun istediği ücreti sorun oldu. İtalyan basını masadaki rakamı yazarken Roma'nın transfer için oyuncuya baskı altına aldığını duyurdu.

Galatasaray transfer döneminin son gününde Roma'nın sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. İtalyan ekibi ile bonservis konusunda anlaşmaya varan sarı-kırmızılıların Polonyalı genç ismi yıllık ücret konusunda henüz ikna edemediği, Roma yönetiminin de sorunun çözümü için devrede olduğu ortaya çıktı.

İMZA PARASI VE FESİH OPSİYONU İSTİYOR

Corriere dello Sportta yer alan haberde; İtalyan takımının, Galatasaray'ın 11 milyon euro tutarındaki nakit ödemenin yanı sıra bonuslarla birlikte sonra satıştan pay teklifini kabul ettiğini yazdı. Haberde iki kulüp yetkililerinin Zalewski ile yapılan görüşmelerde ise henüz olumlu netice alamadğı vurgulandı. 22 yaşındaki kanat oyuncusunun Galatasaray yıllık net 3.2 milyon eurodan 4 sezonluk sözleşme teklifine, 500 bin euro imza parası ve 15 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi ekletmek istediği bilgisine yer verildi.

GALATASARAY'A GİTMEZSE KADRO DIŞI KALABİLİR

Haberde Zalewski'nin Galatasaray'ın son teklifini beklediği ifade edilirken, Roma'dan da bir hamle geldiği ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zalewski'ye teklifi kabul etmesi yönünde baskı yapıldığı belirtildi.

Bu arada transferin gerçekleşmemesi halinde Nicola Zalewski'nin Roma'da kadro dışı bırakılma ihtimalinin de olduğu haberde yer alan bir başka detay olarak göze çarptı.