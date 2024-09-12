Osimhen ile Icardi birlikte oynayacak mı? Okan Buruk son kararını verdi

12 Eylül 2024 10:13 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 10:48

Galatasaray'da Osimhen'in gelişiyle tek forvetli sistemin değişip değişmeyeceği merak konusu olmuştu. "Osimhen ile Icardi bir arada oynar mı?" sorusu gündeme otururken teknik direktör Okan Buruk bu konudaki son kararını verdi.

Geçen sezon ligde 25 kez rakip fileleri havalandırarak gol krallığı tacını giyen Mauro Icardi'yi kadrosunda tutan Galatasaray, Arjantinli yıldızın yanına dünyanın en iyi 4 golcüsünden biri olarak gösterilen Mauro Victor Osimhen'i transfer etmişti. Ses getiren bu takviye sonrası Galatasaray taraftarları "Osimhen ile Icardi yan yana oynar mı?" sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Bununla birlikte Galatasaray'da sistemin değişebileceği iddiaları da kulüp çevrelerinde seslendirilmeye başlamıştı.

"OSIMHEN VE ICARDI BİRLİKTE OYNAYACAK MI?"

Hal böyleyken teknik direktör Okan Buruk'un oynatmayı düşündüğü format için son kararını verdiği ortaya çıktı. Her iki yıldızını da sahada görmek isteyen Buruk'un, Icardi ile Osimhen'i birlikte oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Ancak sakat olan Icardi'nin takıma dönmesinin 1 ayı bulabileceği belirtilirken, Buruk'un bu süre zarfında Osimhen'i tek santrfor olarak sahaya süreceği ifade edildi.

DERBİ İÇİN ÖZEL HAZIRLIK PROGRAMI

Bu arada Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişmesi beklenmeyen Icardi'nin yerine ileri uçta tek başına görev yapması beklenen Osimhen, bu maça özel olarak hazırlanıyor. Sadece 3 puan değil prestij açısından da büyük önem taşıyan maçın önemini yeni öğrencisine aktaran Okan Buruk'un kulüp mentörlerinden de bu konuda destek aldığı öğrenildi.