Serdar Aziz Fenerbahçe'ye veda etmek üzere!

10 Eylül 2024 19:17 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 19:12

Sarı-lacivertli takımda stoper mevkisinde görev yapan Serdar Aziz, teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almıyor. Suudi Arabistan ve Katar'dan taliplileri olan Serdar Aziz'e Türkiye'den de ilgi duyan kulüpler yer aldığı iddia edildi.