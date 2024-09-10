Serdar Aziz Fenerbahçe'ye veda etmek üzere!
Sarı-lacivertli takımda stoper mevkisinde görev yapan Serdar Aziz, teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almıyor. Suudi Arabistan ve Katar'dan taliplileri olan Serdar Aziz'e Türkiye'den de ilgi duyan kulüpler yer aldığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in durumu şekilleniyor.
Sarı-lacivertli takımın ilk kamp etabında ayrılık kararı alan savunma futbolcusu Serdar Aziz, aradan geçen zamanda hala bir takımla anlaşma sağlamadı.
Fanatik'te yer alan habere göre 33 yaşındaki stoper, 13 Eylül'de transfer dönemi kapanmadan önce son kararını verecek. Suudi Arabistan ve Katar'dan teklifler alan Serdar Aziz, Türkiye'de kalmaya sıcak bakıyor.
Deneyimli savunmacıya Türkiye'den Eyüpspor, Sivasspor ve Hatayspor'un ilgi gösterdiği belirtildi.
FENERBAHÇE KARNESİ
Serdar Aziz, Fenerbahçe forması ile çıktığı 135 maçta 11 gol atarken 6 asist üretti.