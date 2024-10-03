Sivasspor'da Göztepe maçı mesaisine devam etti!

03 Ekim 2024 20:33 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 20:36

Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasındaki Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor yeni sportif direktör olarak eski futbolcusu Abdurrahman Dereli ile anlaştı!

Sivasspor yeni sportif direktör olarak eski futbolcusu Abdurrahman Dereli ile anlaştı!

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun önderliğinde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından eğlenceli oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, sürat çalışması ve taktik maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın İzmir'e gidecek ve akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Göztepe ile Net Global Sivasspor, 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak.