Son dakika | Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdı

23 Eylül 2024 13:37 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 15:04

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de oynadığı 6 maçta yalnızca bir puan toplayarak ligin dibine demir atan Adana Demirspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Yönetim, Avustralyalı teknik adam Michael Valkanis'in görevine son verdi.

Adana Demirspor​, Süper Lig'in 6. haftasının ardından teknik direktör Michael Valkanis'le yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Michael Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valkanis ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

ADANA DEMİRSPOR GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Ligde Adana Demirspor bu sezon henüz galibiyet alamadı. 6 maç sonunda 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Adana Demirspor, 1 puanla son sırada yer alıyor.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Adana Demirspor, yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe Michail Valkanis'i getirmiş, 50 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.