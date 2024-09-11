Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Son dakika! Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

Son dakika! Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
11 Eylül 2024 13:52 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 14:02
Son dakika! Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş maçında Ali Şansalan düdük çalacak. İşte karşılaşmaları yönetecek hakemler...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINI ALİ ŞANSALAN YÖNETECEK

Haftanın en dikkat çeken karşılaşması olarak gösterilen Trabzonspor-Beşiktaş maçında Ali Şansalan düdük çalacak.

GALATASARAY'IN MAÇINA KARDEŞLER, FENERBAHÇE'NİN MAÇINA MELER

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını Arda Kardeşler, Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşmasını ise Halil Umut Meler yönetecek.

İşte tüm maçlar ve karşılaşmaları yönetecek hakemler:

14 Eylül Cumartesi
17.00 Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu
17.00 Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

15 Eylül Pazar
17.00 Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20.00 Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

16 Eylül Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
500
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...