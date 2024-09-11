Son dakika! Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş maçında Ali Şansalan düdük çalacak. İşte karşılaşmaları yönetecek hakemler...
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINI ALİ ŞANSALAN YÖNETECEK
Haftanın en dikkat çeken karşılaşması olarak gösterilen Trabzonspor-Beşiktaş maçında Ali Şansalan düdük çalacak.
GALATASARAY'IN MAÇINA KARDEŞLER, FENERBAHÇE'NİN MAÇINA MELER
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını Arda Kardeşler, Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşmasını ise Halil Umut Meler yönetecek.
İşte tüm maçlar ve karşılaşmaları yönetecek hakemler:
14 Eylül Cumartesi
17.00 Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu
17.00 Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
15 Eylül Pazar
17.00 Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20.00 Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
16 Eylül Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol