Steven Nzonzi İran takımı Sepahan'a transfer oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ağustos 2024 19:50 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 19:55
Bir dönem ligimizde Galatasaray ve Konyaspor formaları giyen Fransız ön libero Steven Nzonzi, İran kulübü Sepahan'a transfer oldu.
Konyaspor'dan ayrılan Fransız ön libero Steven Nzonzi'nin yeni takımı açıklandı. 35 yaşındaki orta saha, İran takımı Sepahan ile sözleşme imzaladı.
Paris Saint-Germain altyapısında yetişen Steven Nzonzi daha sonra CAS Lisieux, SM Caen, Beauvais, Amiens, Blackburn, Stoke City, Sevilla, Roma, Galatasaray, Rennes, Al Rayyan ve Konyaspor'da oynadı.
SEZON KARNESİ
Geçtiğimiz sezonu Konyaspor'da tamamlayan Steven Nzonzi, 36 maçta forma giyerken 4 gol kaydetti.
Kaynak: tgrthaber.com