26 May 2024 21:25 - Güncelleme : 26 May 2024 21:43

G.Saray ve F.Bahçe gelecek sezon hangi turda olacak?

G.Saray ve F.Bahçe gelecek sezon hangi turda olacak?

UEFA Ülke puanı sıralamasında Türkiye sezonu 9. sırada tamamlarken gözler Süper Lig'de son hafta sonuçlarına göre düzenlenen puan durumuna göre hangi takım gelecek sene nereye gidecek işte detaylar..

Avrupa kupalarında yer alacak takım sayısı ve oynayacakları ön eleme, ülke puanı sıralamasına göre belirleniyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, ön eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Beşiktaş ve Fenerbahçe ise doğrudan Konferans Ligi’nde mücadele etti. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Play-Off turundan başlayacak. Süper Lig’de birinci ve ikinci olan takımın oynayacağı ön eleme sayısı belli oldu.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE TEK ÖN ELEME İLE KATILACAK

Trendyol Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Galatasaray, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi play-off turu oynayacak. Galatasaray tek ön elemeyi geçmesi durumunda gruplarda yer alacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLARA KALABİLMEK İÇİN 3 TUR KAZANMAK ZORUNDA

Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve grup aşaması için 3 tur geçmek durumunda kalacak.

TRABZONSPOR AVRUPA LİGİ'NDE

Sezonu üçüncü tamamlayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan girecek ve gruplara kalması için 3 tur geçmesi gerekecek.

KUPA GALİBİ BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ’NDE MÜCADELE EDECEK

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u mağlup ederek kupaya uzandı. Beşiktaş bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi’nde play - off turundan katılmayı garantiledi.

Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri arasında Ajax, Braga, Union St, Gilloise, Sparta Prag, Partizan, Malmö, LASK Linz, Molde, Viktroia Plzen, Sheriff, Apoel gibi takımlar bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR KONFERANS'TA YER ALACAK

Süper Lig'de 4. sırada kendisine yer bulan Başakşehir gelecek sezon Konferans Ligi'nde yer alacak.