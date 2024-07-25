TFF, Ali Koç'u tebrik etti!

25 Temmuz 2024 00:22 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 00:25

Kulüpler Birliği toplantısı gerçekleşirken Ali Koç yeniden Başkan seçildi. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig’de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı. Toplantı sonucunda Kulüpler Birliği Başkanlığı’na tekrar Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç seçildi. Koç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"DEVAM ETME DÜŞÜNCEM YOKTU"

"Devam etme düşüncem yoktu. Kulüp başkanlarımızın güveni ve yoğun baskısı nedeniyle geri çevirmedim. İnşallah yeni federasyonla iyi işler yapabiliriz. Ayrılan federasyonun emeği ve mesaisi vardır. Onlara teşekkür ediyorum. İbrahim bey ve ekibine hayırlı olsun. Hepimizin el birliğiyle yeni federasyona destek olmamız gerekiyor."

TFF TEBRİK ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın bugün gerçekleştirilen toplantısında, yeniden başkanlığa seçilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'u tebrik eder, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Başkanlığı görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.