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Yenilgisiz Leverkusen'in serisini Lookman bitirdi! UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta oldu

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
22 May 2024 23:52 - Güncelleme : 23 May 2024 00:09
Yenilgisiz Leverkusen&#039;in serisini Lookman bitirdi! UEFA Avrupa Ligi&#039;nde şampiyon Atalanta oldu

UEFA Avrupa Ligi finalinde Xabi Alonso'nun Leverkusen'i 51 maçtır kaybetmeme serisini bu maçta Atalanta'ya kaybederek hem seriyi bitirdi hem kupayı kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi Final maçında İtalyan temsilcisi Atalanta, Alman takımı Bayer Leverkusen ile İrlanda'nın Dublin şehrinde karşı karşıya geldi.

Xabi Alonso'nun öğrencileri bu maça kadar 51 maçtır kaybetmediler.

LOOKMAN'IN GOLLERİYLE ATALANTA 2 FARK ÖNE GEÇTİ

Aviva Stadyumu'nda oynanan mücadelede maça hızlı başlayan Atalanta 12. dakikada Lookman ile skoru 1-0'a getirdi. Dakikalar 26'yı gösterdiğinde tekrar sahneye çıkan Lookman farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

İlk yarı Atalanta'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda ise dengeli giden maçta dakika 76. dakikada sahneye tekrar Lookman çıktı. Sol çaprazdan uzak direğe düzgün bir vuruşla skoru 3-0'a çıkardı.

51 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Xabi Alonso'nun önderliğinde rüya gibi bir sezon geçiren Leverkusen, Bundesliga'da Bayern Münih hegomanyasına son vererek namağlup ligi şampiyon tamamladı. 

Yenilgisiz Leverkusen'in serisini Lookman bitirdi! UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta oldu - 1. Resim

Almanya kupasında ise finale kalan takım UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta'ya 3-0'lık skorla boyun eğdi.

ATALANTA AVRUPA'DA İLK KUPASINI KAZANDI

İtalya temsilcisi Atalanta tarihinde ilk kez Avrupa'da bir kupa kazandı. 

 

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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