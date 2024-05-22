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Gisdol, Samsunspor'dan ayrıldı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
22 May 2024 22:10 - Güncelleme : 22 May 2024 22:16
Gisdol, Samsunspor&#039;dan ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Markus Gisdol'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Saumsunspor, teknik direktör Markus Gisdol'un yeni sezonda görevine devam etmeyeceğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni sezon için Gisdol'la görüşmelerin yapıldığı belirtilerek, "Yapılan son görüşmede de kendisine kalması için son teklifimizi sunmuş olmamıza rağmen Sayın Markus Gisdol, kendi kararından dönmemiş, kısacası ikna yönündeki tüm çabalara rağmen yeni sezonda bizimle devam etmek istemdiğini dile getirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili detaylı açıklamanın birkaç gün içinde yapılacağı ifade edildi.

MARKUS GISDOL'UN SÜPER LİG PERFORMANSI

Samsunspor'u geçtiğimiz yıl çalıştırmaya başlayan Markus Gisdol, Karadeniz ekibinin başında 32 maça çıktı.

Gisdol yönetiminde 13 maçta sahadan galibiyetle ayrılan Samsunspor, 9 beraberlik ve 10 yenilgi elde etti.

Süper Lig'de Samsunspor topladığı 43 puanla 12. sırada yer alıyor.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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