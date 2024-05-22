Fenerbahçe ve Galatasaray transfer sezonunda 18 yaşındaki futbolcu için yarışacak
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
22 May 2024 21:33 - Güncelleme : 22 May 2024 21:37
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transfer hedefi için Alman basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ezeli rakiplerin, Union Berlin'in 18 yaşındaki futbolcusuyla ilgilendiği belirtildi.
Süper Lig'de sezonun bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni sezon transfer hedefi olarak sürpriz bir ismi listesine ekledikleri iddia edildi.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN RADARINA GİRDİ
Alman basınında yer alan habere göre Union Berlin'in U19 takımında forma giyen Barış Kalaycı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarında. Bu sezon gösterdiği performansın ardından Avrupa'da genç futbolcuya ilginin arttığı Fiorentina, Udinese ve Parma'nın da 18 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.
BU SEZON 7 GOL 6 ASİST İLE OYNADI
15-28 Temmuz tarihleri arasında Kuzey İrlanda'da düzenlenecek U19 Avrupa Şampiyonası'nda Barış Kalaycı'nın Türkiye U19 takımıyla birlikte boy göstermesi bekleniyor. Bu sezon Union U19 takımıyla 32 maçta forma giyen Barış Kalaycı 7 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr