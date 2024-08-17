Youssouf Fofana, Milan'a transfer oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ağustos 2024 19:35 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 19:39
İtalyan devi Milan, Fofana ile 4 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
İtalyan takım Milan, bir süredir basında adı geçen Youssouf Fofana transferini resmiyete döktü.
Milan, 25 yaşındaki orta saha futbolcusu Fofana ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını bildirdi.
Milano takımı, Fofana transferi için Fransız kulübü Monaco'ya 23 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.
Kaynak: tgrthaber.com