Youssouf Fofana, Milan'a transfer oldu!

17 Ağustos 2024 19:35 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 19:39

2024-2024 Süper Lig sezonunun transfer döneminin ne zaman biteceği belli oldu

2024-2024 Süper Lig sezonunun transfer döneminin ne zaman biteceği belli oldu

İtalyan takım Milan, bir süredir basında adı geçen Youssouf Fofana transferini resmiyete döktü.

Milan, 25 yaşındaki orta saha futbolcusu Fofana ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını bildirdi.

Milano takımı, Fofana transferi için Fransız kulübü Monaco'ya 23 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.