Dubai Uluslararası Havalimanına İHA saldırısı anı kamerada!

Birleşik Arap Emirliklerindeki (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanına insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi. İran, ülkeye yönelik saldırıları nedeniyle ABD varlıklarının bulunduğu Orta Doğu ülkelerini hedef alıyor. Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) Dubai kentindeki Dubai Uluslararası Havalimanı İHA ile hedef alındı. O anlar amatör kameralara yansırken, uçuş operasyonları kısa süreliğine durduruldu.