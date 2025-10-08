Tartışma sonrası iki grup birbirine girdi! O anlar kamerada

Adana'da Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde kavga meydana geldi. İki grup arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya bıraktı. Yaşanan arbede sırasında, gruplardan biri olay yerinden uzaklaşmak için otomobile bindi. Ancak karşı grup bu kez araca saldırarak kapılara ve camlara vurdu.