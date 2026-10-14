Yeşil pasaport hakkının kapsamının genişletilmesine yönelik yeni bir adım atıld. Tabip, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılara belirli şartlarla hususi damgalı pasaport verilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

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HABERİN ÖZETİ TBMM'ye sunuldu: 4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi Yeni Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, tabip, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılara belirli şartlarla hususi damgalı pasaport verilmesini öngören bir kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Kanun teklifi, söz konusu meslek gruplarına 15 yıl mesleki görev süresini tamamlamaları halinde yeşil pasaport verilmesini öngörüyor. Teklifin amacı, yeşil pasaport hakkının kapsamını genişletmektir.

Söz konusu meslek gruplarına 15 yıl mesleki görev süresini tamamlamaları halinde yeşil pasaport verilmesi belirtildi.

Yeni Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacılara, on beş yıl meslekte görev yapmış olmaları halinde yeşil pasaport verilmesi için kanun teklifimizi sunduk"