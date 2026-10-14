TBMM'ye sunuldu: 4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi

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İstanbul
Yeşil pasaport hakkının kapsamının genişletilmesine yönelik yeni bir adım atıld. Tabip, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılara belirli şartlarla hususi damgalı pasaport verilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
Söz konusu meslek gruplarına 15 yıl mesleki görev süresini tamamlamaları halinde yeşil pasaport verilmesi belirtildi.
Yeni Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacılara, on beş yıl meslekte görev yapmış olmaları halinde yeşil pasaport verilmesi için kanun teklifimizi sunduk"