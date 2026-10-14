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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:17

TBMM'ye sunuldu: 4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi

TBMM'ye 4 meslek grubu için daha hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) verilmesini öngören kanun teklifi sunuldu. Teklifte yeşil pasaport için 15 yıl mesleki görev süresini tamamlamaları maddesi var. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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TBMM'ye sunuldu: 4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:17

Yeşil pasaport hakkının kapsamının genişletilmesine yönelik yeni bir adım atıld. Tabip, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılara belirli şartlarla hususi damgalı pasaport verilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

HABERİN ÖZETİ

TBMM'ye sunuldu: 4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Yeni Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, tabip, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılara belirli şartlarla hususi damgalı pasaport verilmesini öngören bir kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
Kanun teklifi, söz konusu meslek gruplarına 15 yıl mesleki görev süresini tamamlamaları halinde yeşil pasaport verilmesini öngörüyor.
Teklifin amacı, yeşil pasaport hakkının kapsamını genişletmektir.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

Söz konusu meslek gruplarına 15 yıl mesleki görev süresini tamamlamaları halinde yeşil pasaport verilmesi belirtildi.

TBMM'ye sunuldu: 4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi

Milletvekili Kayıhan Pala açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacılara, on beş yıl meslekte görev yapmış olmaları halinde yeşil pasaport verilmesi için kanun teklifimizi sunduk"

TBMM'ye sunuldu: 4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi
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ETİKETLER
#bursa
#yeşil pasaport
#Yeni Parti
#Tbmm Başkanlığı
#Kayıhan Pala
#Gündem
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