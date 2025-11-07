AFAD duyurdu! Hatay'da deprem

Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Defne ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 13.22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VATANDAŞLAR KORKUTTU

Hatay'da yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin korkuttuğu vatandaşlar, soluğu sokakta aldılar.



AFAD verilerine göre, Hatay’ın Defne ilçesinde yerin 13.22 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle korku yaşayan vatandaşlar soluğu sokakta aldılar. Vatandaşlar, binaların olmadığı arazilerde ve parklarda deprem korkusunu atlatmaya çalıştı. İlk belirlemelere göre kentte herhangi bir yıkım yaşanmadığı öğrenildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1986776578089423141