Uzman isimden iki şehir için deprem uyarısı: Transfer fayına dikkat! Risk artıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası artçılar devam ederken Marmara ve Ege Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar da yeni bir kuvvetli sarsıntı ihtimalinin tedirginliğini yaşıyor. Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, yaptığı değerlendirmede iki şehre işaret ederek deprem uyarısında bulundu. İşte o iller ve beklentilerle ilgili tüm detaylar...