Depremin sessiz öncüleri! Osman Bektaş tek noktayı işaret etti! 'Oradaki fay dinlenmedi'

Dün saat 15.35'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem paniğe neden olurken, zaman isimlerden de peş peşe uyarılar geldi. Haftalardır süren depremlere dikkat çeken deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden önemli değerlendirmelerde bulundu. Simav fayını işaret eden Bektaş, "27 Ekim 6.1’in bitmeyen artçıları, Simav Fayının dinlenmediğini gösteriyor" dedi.

"STRES TRANSFERİ YAPTI"

Simav fayına dikkat çeken Bektaş, "Depremleri Simav Fay Zonu üzerinde tek taraflı, güneydoğuya doğru, stres transferi yaparak ilerleyici şekilde kırılmıştır. Depremselliğin aynı doğrultuda göçetmesi büyük olasılıktır."

"SİMAV FAYI DİNLENMEDİ"

Yaşanan depremlerin sessiz öncüler olduğunu söyleyen Bektaş "27 Ekim M6.1’in bitmeyen artçıları, Simav Fayının dinlenmediğini gösteriyor.

Belki de sıradaki depremin sessiz öncüleri… Tıpkı 10 Ağustos depremi artçılarının, 27 Ekim depreminin öncüleri olması gibi."

"GERİLME HALA BOŞALMADI"

Bektaş, "artçıların sürmesi, 27 Ekim’deki ana şokun ardından fay hattında gerilmenin hâlâ boşalmadığını gösteriyor. Bu, normal bir stres dengelenme süreci olsa da, enerji güneydoğuya doğru aktarılmaya devam ediyor. Artçılar olası daha büyük bir depremin öncüsü mü?" sorusunu sordu.