Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Depremin sessiz öncüleri! Osman Bektaş tek noktayı işaret etti! 'Oradaki fay dinlenmedi'

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün öğle saatlerinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Haftalardır sallanan bölge için uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medyada yaptığı açıklamada Simav fayına dikkat çekerek "Artçılar olası daha büyük bir depremin öncüsü mü?" sorusunu sordu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 08:01
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 08:06

Dün saat 15.35'te 'in ilçesinde 4.9 büyüklüğünde korkutan bir meydana geldi. Yaşanan deprem paniğe neden olurken, zaman isimlerden de peş peşe uyarılar geldi. Haftalardır süren depremlere dikkat çeken deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden önemli değerlendirmelerde bulundu. Simav fayını işaret eden Bektaş, "27 Ekim 6.1’in bitmeyen artçıları, Simav Fayının dinlenmediğini gösteriyor" dedi.

Depremin sessiz öncüleri! Osman Bektaş tek noktayı işaret etti! 'Oradaki fay dinlenmedi'

"STRES TRANSFERİ YAPTI"

Simav fayına dikkat çeken Bektaş, "Depremleri Simav Fay Zonu üzerinde tek taraflı, güneydoğuya doğru, stres transferi yaparak ilerleyici şekilde kırılmıştır. Depremselliğin aynı doğrultuda göçetmesi büyük olasılıktır."

"SİMAV FAYI DİNLENMEDİ"

Yaşanan depremlerin sessiz öncüler olduğunu söyleyen Bektaş "27 Ekim M6.1’in bitmeyen artçıları, Simav Fayının dinlenmediğini gösteriyor.

Depremin sessiz öncüleri! Osman Bektaş tek noktayı işaret etti! 'Oradaki fay dinlenmedi'

Belki de sıradaki depremin sessiz öncüleri… Tıpkı 10 Ağustos depremi artçılarının, 27 Ekim depreminin öncüleri olması gibi."

"GERİLME HALA BOŞALMADI"

Bektaş, "artçıların sürmesi, 27 Ekim’deki ana şokun ardından fay hattında gerilmenin hâlâ boşalmadığını gösteriyor. Bu, normal bir stres dengelenme süreci olsa da, enerji güneydoğuya doğru aktarılmaya devam ediyor. Artçılar olası daha büyük bir depremin öncüsü mü?" sorusunu sordu.

Depremin sessiz öncüleri! Osman Bektaş tek noktayı işaret etti! 'Oradaki fay dinlenmedi'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da dehşet gecesi! Herkes deprem oldu sandı: Dışarı çıkan şoke oldu
Şener Üşümezsoy'dan yeni uyarı: 6 büyüklüğünde deprem olabilir
ETİKETLER
#deprem
#balıkesir
#Sındırgı
#Simav Fayı
#Prof. Dr. Osman Bektaş
#Deprem Uzmanları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.