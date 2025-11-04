Menü Kapat
19°
İstanbul'da dehşet gecesi! Herkes deprem oldu sandı: Dışarı çıkan şoke oldu

İstanbul Eyüpsultan'da dar bir sokağa kontrolsüz şekilde giren vinç adeta dehşet saçtı. Binalara çarpa çarpa ilerleyen vinç, birçok araca da zarar verdi. Deprem olduğunu sanan mahalleli büyük bir korkuyla kendini sokağa attı. Mahalleli arkasından bağırsa da sürücü umursamadan yoluna devam etti.

Eyüpsultan Alibeyköy Mahalle'sinde gece saatlerinde yaşanan olay mahalleliyi sokağa döktü. Alkollü olduğu iddia edilen vinç sürücüsü kontrolsüz şekilde dar bir sokağa girdi. Binalara ve araçlara çarpa çarpa ilerleyen vinç nedeniyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Deprem olduğunu sanan vatandaşlar ise panikle sokağa döküldü. Vincin binalara ve araçlara zarar verdiğini gören vatandaşlar sürücüyü durdurmak istese de başarılı olamadı. Korkuyla sokağa çıkan mahalleli gördükleri durum karşısında hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. Vincin çarpmasıyla 2 binada meydana gelirken, 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da dehşet gecesi! Herkes deprem oldu sandı: Dışarı çıkan şoke oldu

"BAĞIRDIK AMA DURMADI"

Dairesinde otururken bulunduğu binaya vinç çarpan Varol Güzey, "Tam yatmak üzereydim. Arkadaş vinçle sokağa girdi. Bu sokaktan bu vinç geçmez diye bağırdım. Gördüğünüz üzere dar bir sokak. Arkadaş, beni hiç duymuyor. Önce bizim binaya, sonra komşunun binasına ve komşuların araçlarına vurarak gidiyor. Hepimiz bağırdık ama hiçbir şekilde durmadı. Aşağı indik. Arkadaşlar çok içmişti zil zurna sarhoştu. O anda polisi aradık. Polisler geldi ve raporları tuttu. Saat 00.00 civarında oldu. Çok gürültü oldu. Bina adeta sallandı. Deprem oldu sandım. Taksinin giremeyeceği sokağa vinçle girdiler. Davacıyız. Hepimiz zarardayız. Devletimiz bunlara cezasını versin. Çok şükür sokakta çocuklar yoktu. Korku yaşadık" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da dehşet gecesi! Herkes deprem oldu sandı: Dışarı çıkan şoke oldu

MAHALELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Aracı zarar görenlerden biri olan Yakup Alkan ise, "Yatıyorduk. Gürültüye uyandık. Bağırdık durdurmaya çalıştık. Durmuyor. Galiba sarhoştu. Mahalleli döküldü. Apartmanda da hasar var" dedi.

İstanbul'da dehşet gecesi! Herkes deprem oldu sandı: Dışarı çıkan şoke oldu

APARTMANLAR CİDDİ ŞEKİLDE HASAR ALDI

Aracı zarar gören bir diğer kişi olan Yazal Kurgut Yaşasın, "Zaten bu apartmanda oturuyoruz. Üst katta balkondayken bir gürültü duydum. En arkadaki kendi arabam olmak üzere arabaları sürüklediğini gördüm. Daha da sürüklemeye ve dönmeye çalıştı ama dönemedi. Orada kaldı. Arabalarımız da mahvoldu. Apartmanımız da çok ciddi şekilde hasar gördü. Şahısları tanımıyoruz. Büyük bir vinçti. Sürücüler indikten sonra aracın içinde çok sayıda alkol şişesi görüldü. Zaten ayakta duramıyorlardı. Apartmandaki herkes deprem oldu diyerek çıktı. Çok ciddi bir sarsıntı ve gürültü oldu" şeklinde konuştu.
Vincin bulunduğu yerden çıkarılması sonrası hasar gören araçlar da bulunduğu yerden kurtarılabildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

