İnan, paylaşımında CHP yönetimini hedef alarak, "Savunulamayacak boyuta ulaşan rüşvet, irtikap ve yolsuzluk ağları; kamunun helal kaynaklarıyla finanse edilen karanlık özel hayatlar... CHP zihniyetinin içine düştüğü bu yozlaşma, artık mızrağın çuvala sığmadığı ve milletimizin vicdanını kanatan acı bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AK Parti’li Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e sert cevap AK Partili Eyyüp Kadir İnan, CHP yönetimini rüşvet, irtikap ve yolsuzluk ağları ile suçlayarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i doğrudan hedef aldı. İnan, CHP'nin yozlaşmasının milletin vicdanını kanatan acı bir gerçek olduğunu belirtti. CHP'nin yaşanan tabloyla yüzleşip özeleştiri vermesi gerektiğini savundu. Özgür Özel'i, devletin kurumlarını ve AK Partilileri tehdit etmekle suçladı. CHP'nin sürüklendiği siyasi çukurun en net özetinin bu durum olduğunu ifade etti. Siyasi rövanş tehditlerine karşı kayıtsız olduklarını ve gündem saptırma çabalarının işe yaramayacağını söyledi.

"CHP'NİN SÜRÜKLENDİĞİ SİYASİ ÇUKURUN EN NET ÖZETİDİR"

CHP’nin yaşanan tabloyla yüzleşmesi ve özeleştiri vermesi gerektiğini savunan İnan, "Bu çürümüşlükle yüzleşip nedamet getirmek, millî ahlak zemininde bir özeleştiri vermek yerine; hukukun işleyişini siyasi şantaj ve rövanş tehditleriyle gölgelemeye çalışmak, ancak millî değerlerden ve devlet adabından tamamen kopuk bir siyasi aklın ürünü olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

İnan, açıklamasında CHP Genel Başkanı Özel’i de doğrudan hedef alarak, "İçerideki belediye başkanlarının Özgür Özel’i, Özgür Özel’in ise devletin kurumlarını ve bizleri tehdit etmeye kalkıştığı bu aciz tablo, CHP'nin sürüklendiği siyasi çukurun en net özetidir" dedi.

Paylaşımında üç madde halinde değerlendirmelerde bulunan İnan, "Kendisinin belediye başkanlarına diyet borcu var. Bizim kimseye diyet borcumuz yok. Biz siyasi rövanş tehditlerine 1960 darbesinden bu yana şerbetliyiz. Vız gelir. Gündem saptırmaya yönelik ara seçim senaryoları, siyasi rövanş hezeyanları veya Silivri önünde kurduğunuz tiyatro çadırları..." ifadelerini kullandı.

İnan, açıklaması şöyle tamamladı:

"Şovlarınız ve şantajlarınız; mızrağın çuvalı yırtmasını ve bu yozlaşmış zihniyetinizin kendi kazdığı kuyuya düşmesini durduramayacaktır."