Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yeni hafta için hava tahmin raporu peş peşe geldi. Yeni güne güneşli ve ılık bir hava ile başlayan İstanbul adeta bahara "merhaba" dese de AKOM yaptığı açıklamada kötü haberi verdi. AKOM yaptığı 5 günlük hava tahmin raporunda İstanbulluları uyardı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AKOM İstanbul için gün verdi! Kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden çakılacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan gelen yeni hafta hava tahmin raporlarına göre İstanbul'da hafta ortasından itibaren sıcaklıklar aniden düşerek kış değerlerine inecek. Hafta ortası (Çarşamba) itibarıyla Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıklar gün be gün azalarak Cuma gününe kadar 10°C'lerin altına düşecek. Çarşamba günü sıcaklıklar 8°C / 13°C, Cuma günü ise 5°C / 9°C civarında seyredecek. Hafta boyunca aralıklarla sağanak yağmur geçişleri yaşanacak.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK

İstanbul güne bahar havasıyla uyandı. Yapılan değerlendirmelerde sıcaklıkların gün içinde 19 dereceye kadar yükseleceği bildirilse de hafta ortasında bu sıcaklıkların çok sert şekilde düşeceği belirtildi. AKOM verilerine göre sıcaklılar çarşamba günü hızla azalmaya başlayacak. Cuma günü ise sıcaklıkların 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor.

Tarih Hava Durumu Sıcaklık (°C) Yağış Miktarı (kg/m²) 07.04 Salı Parçalı Bulutlu, Akşam Yağmurlu 9°C / 17°C 1-3 kg arası 08.04 Çarşamba Parçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu 8°C / 13°C 3-7 kg arası 09.04 Perşembe Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu 7°C / 12°C 3-7 kg arası 10.04 Cuma Çok Bulutlu, Aralıklı Sağanak Yağmurlu 5°C / 9°C 3-7 kg arası 11.04 Cumartesi Çok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu 5°C / 9°C 3-10 kg arası 12.04 Pazar Çok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu 4°C / 9°C 5-12 kg arası

CUMA GÜNÜ İSTANBUL BUZ KESECEK

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Hafta ortası (Çarşamba) itibari ile Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. 5-6 gün süre ile bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken; halihazırda 17-19°C aralığında seyreden sıcaklıkların gün be gün azalarak Cuma gününe kadar 10°C'lerin altına (kış değerlerine) gerileyeceği tahmin ediliyor.