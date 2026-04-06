AKOM İstanbul için gün verdi! Kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden çakılacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yeni hafta için hava tahmin raporu peş peşe geldi. Yeni güne güneşli ve ılık bir hava ile başlayan İstanbul adeta bahara "merhaba" dese de AKOM yaptığı açıklamada kötü haberi verdi. AKOM yaptığı 5 günlük hava tahmin raporunda İstanbulluları uyardı.
İstanbul güne bahar havasıyla uyandı. Yapılan değerlendirmelerde sıcaklıkların gün içinde 19 dereceye kadar yükseleceği bildirilse de hafta ortasında bu sıcaklıkların çok sert şekilde düşeceği belirtildi. AKOM verilerine göre sıcaklılar çarşamba günü hızla azalmaya başlayacak. Cuma günü ise sıcaklıkların 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor.
|Tarih
|Hava Durumu
|Sıcaklık (°C)
|Yağış Miktarı (kg/m²)
|07.04 Salı
|Parçalı Bulutlu, Akşam Yağmurlu
|9°C / 17°C
|1-3 kg arası
|08.04 Çarşamba
|Parçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu
|8°C / 13°C
|3-7 kg arası
|09.04 Perşembe
|Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu
|7°C / 12°C
|3-7 kg arası
|10.04 Cuma
|Çok Bulutlu, Aralıklı Sağanak Yağmurlu
|5°C / 9°C
|3-7 kg arası
|11.04 Cumartesi
|Çok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu
|5°C / 9°C
|3-10 kg arası
|12.04 Pazar
|Çok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu
|4°C / 9°C
|5-12 kg arası
AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Hafta ortası (Çarşamba) itibari ile Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. 5-6 gün süre ile bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken; halihazırda 17-19°C aralığında seyreden sıcaklıkların gün be gün azalarak Cuma gününe kadar 10°C'lerin altına (kış değerlerine) gerileyeceği tahmin ediliyor.