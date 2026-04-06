AKOM İstanbul için gün verdi! Kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden çakılacak

İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), yeni hafta için hava tahmin raporunu paylaştı. İstanbul'da bugün 19 dereceye kadar yükselen sıcaklıklarda hafta ortasında sert düşüşler yaşanacak. Megakentte bahar havası yerini kışa bırakacak. İşte detaylar...

GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 10:15
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 10:19

Genel Müdürlüğü ve 'dan yeni hafta için hava tahmin raporu peş peşe geldi. Yeni güne güneşli ve ılık bir hava ile başlayan İstanbul adeta bahara "merhaba" dese de AKOM yaptığı açıklamada kötü haberi verdi. AKOM yaptığı 5 günlük hava tahmin raporunda İstanbulluları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan gelen yeni hafta hava tahmin raporlarına göre İstanbul'da hafta ortasından itibaren sıcaklıklar aniden düşerek kış değerlerine inecek.
Hafta ortası (Çarşamba) itibarıyla Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.
Sıcaklıklar gün be gün azalarak Cuma gününe kadar 10°C'lerin altına düşecek.
Çarşamba günü sıcaklıklar 8°C / 13°C, Cuma günü ise 5°C / 9°C civarında seyredecek.
Hafta boyunca aralıklarla sağanak yağmur geçişleri yaşanacak.
İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK

İstanbul güne bahar havasıyla uyandı. Yapılan değerlendirmelerde sıcaklıkların gün içinde 19 dereceye kadar yükseleceği bildirilse de hafta ortasında bu sıcaklıkların çok sert şekilde düşeceği belirtildi. AKOM verilerine göre sıcaklılar çarşamba günü hızla azalmaya başlayacak. Cuma günü ise sıcaklıkların 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor.

TarihHava DurumuSıcaklık (°C)Yağış Miktarı (kg/m²)
07.04 SalıParçalı Bulutlu, Akşam Yağmurlu9°C / 17°C1-3 kg arası
08.04 ÇarşambaParçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu8°C / 13°C3-7 kg arası
09.04 PerşembeÇok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu7°C / 12°C3-7 kg arası
10.04 CumaÇok Bulutlu, Aralıklı Sağanak Yağmurlu5°C / 9°C3-7 kg arası
11.04 CumartesiÇok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu5°C / 9°C3-10 kg arası
12.04 PazarÇok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu4°C / 9°C5-12 kg arası

CUMA GÜNÜ İSTANBUL BUZ KESECEK

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Hafta ortası (Çarşamba) itibari ile Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. 5-6 gün süre ile bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken; halihazırda 17-19°C aralığında seyreden sıcaklıkların gün be gün azalarak Cuma gününe kadar 10°C'lerin altına (kış değerlerine) gerileyeceği tahmin ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ve İran arasında 2 aşamalı ateşkes planı: 2 konu anlaşmanın temelini oluşturuyor
Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa Ilıcalı hayatında ilk kez Taksim'e gitti! O anları Şeyma Subaşı paylaştı
AÖF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sorgulama 2026! 4-5 Nisan AÖF vize soruları ve cevapları açıklandı mı?
Belediye önünde dehşet! Peş peşe tetiğe bastı
Bugün TV’de neler var? 06 Nisan 2026 Pazartesi yayın akışı!
ETİKETLER
#meteoroloji
#Akom
#istanbul hava durumu
#Sıcaklık Düşüşü
#Hava Tahmin Raporu
#Gündem
