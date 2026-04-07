AKOM İstanbulluları uyardı! Hava buz kesecek, sağanak bastıracak: Balkanlar üzerinden geliyor

AKOM yaptığı haftalık hava tahmin raporunda, İstanbul'un Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu. Bugün 17°C civarında seyreden sıcaklıkların yarın itibarıyla aniden düşeceği ve sağanak yağış geçişlerinin görüleceği bildirildi.

KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 10:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede AKLOM İstanbulluları uyardı. Bugün bahardan kalma günlerin yaşanacağı belirtilirken, yarın için alarm verildi. Çarşamba gününden itibaren etkisini gösterecek olan yeni sistemle birlikte hem havalar buz kesecek hem de sağanak yağış görülecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbulluları yeni bir sistemin etkili olacağı Çarşamba gününden itibaren yaşanacak hava değişimleri hakkında uyardı.
Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava bekleniyor.
Bu sistem nedeniyle hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış geçişleri yaşanacak.
Mevcut 17°C civarındaki sıcaklıkların gün ve gün azalarak Cuma gününe kadar 10°C'lerin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sıcaklıklar 7°C / 13°C arası olacak.
Perşembe günü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sıcaklıklar 6°C / 12°C civarında seyredecek.
Cuma günü ise çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, sıcaklıkların 5°C / 9°C olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR YARIN 7 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

AKOM yarını işaret ederek İstanbulları uyardı. Yapılan açıklamada "İstanbul'da Çarşamba (Yarın) günü itibari ile Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeniyle aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 17°C'ler civarında seyreden sıcaklıkların gün ve gün azalarak Cuma gününe kadar 10°C'lerin altına kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.

TarihHava DurumuSıcaklıkYağış Miktarı
08.04 ÇarşambaParçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu7°C / 13°C3-7 kg arası
09.04 PerşembeÇok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu6°C / 12°C3-10 kg arası
10.04 CumaÇok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu5°C / 9°C5-15 kg arası
11.04 CumartesiParçalı Bulutlu5°C / 12°CYağış Beklenmiyor
12.04 PazarAz Bulutlu ve Açık4°C / 14°CYağış Beklenmiyor
13.04 PazartesiParçalı Bulutlu5°C / 17°CYağış Beklenmiyor
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
