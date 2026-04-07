AKOM İstanbulluları uyardı! Hava buz kesecek, sağanak bastıracak: Balkanlar üzerinden geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede AKLOM İstanbulluları uyardı. Bugün bahardan kalma günlerin yaşanacağı belirtilirken, yarın için alarm verildi. Çarşamba gününden itibaren etkisini gösterecek olan yeni sistemle birlikte hem havalar buz kesecek hem de sağanak yağış görülecek.
AKOM yarını işaret ederek İstanbulları uyardı. Yapılan açıklamada "İstanbul'da Çarşamba (Yarın) günü itibari ile Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeniyle aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 17°C'ler civarında seyreden sıcaklıkların gün ve gün azalarak Cuma gününe kadar 10°C'lerin altına kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.
|Tarih
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Yağış Miktarı
|08.04 Çarşamba
|Parçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu
|7°C / 13°C
|3-7 kg arası
|09.04 Perşembe
|Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu
|6°C / 12°C
|3-10 kg arası
|10.04 Cuma
|Çok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu
|5°C / 9°C
|5-15 kg arası
|11.04 Cumartesi
|Parçalı Bulutlu
|5°C / 12°C
|Yağış Beklenmiyor
|12.04 Pazar
|Az Bulutlu ve Açık
|4°C / 14°C
|Yağış Beklenmiyor
|13.04 Pazartesi
|Parçalı Bulutlu
|5°C / 17°C
|Yağış Beklenmiyor