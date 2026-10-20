AKOM ve Meteoroloji gün vererek uyardı: İstanbul'da sağanak yağış yeniden başlayacak

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İstanbul
AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinin ardından gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. Yapılan değerlendirmelerde, İstanbul'da sağanak yağış yeniden etkisini göstereceği bildirildi.
AKOM yaptığı değerlendirmede, İstanbul'da etkili olması beklenen yağış için gün verdi. Yağışların perşembe ve cuma günü yeniden başlayacağı bildirilirken, sıcaklıkların 15 dereceye kadar gerileyeceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yayımladığı 5 günlük hava tahmin haritasında İstanbul için alarm verdi. Yapılan değerlendirmede; İstanbul'da sağanak yağışın cuma günü yeniden etkisini göstereceği belirtildi.
A Haber'e açıklamalarda bulunan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, “Cuma gününden itibaren İstanbul yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek” diyerek şu ifadelere yer verdi:
Yine Orta Akdeniz'den gelen bir yağışlı sistem var. Bu sistem cuma öğleden sonraki saatlerde yeni yağışlar bırakacak ama bu yağışlar o geçtiğimiz haftadaki yüksek yağışlar kadar etkin değil. En fazla 30-40 kilograma kadar çıkıyor. Tabii 30-40 kilogram da az bir yağış değil ama orta şiddette bir yağış. Önümüzdeki cuma gününden itibaren o yağışlar hafta sonunda da yine devam ediyor olacak İstanbul'da. Yani bir nefeslenmenin ardından İstanbul tekrar yeni yağışlı sistemin etkisine girmeye başlayacak.