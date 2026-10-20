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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 11:11

AKOM ve Meteoroloji gün vererek uyardı: İstanbul'da sağanak yağış yeniden başlayacak

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış megakentte sel felaketine neden olmuştu. Gözler AKOM ve Meteoroloji'ye çevrilirken, sağanak yağışın yeniden etkisini göstereceği bildirildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 11:11

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinin ardından gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. Yapılan değerlendirmelerde, İstanbul'da sağanak yağış yeniden etkisini göstereceği bildirildi. 

HABERİN ÖZETİ

AKOM ve Meteoroloji gün vererek uyardı: İstanbul'da sağanak yağış yeniden başlayacak

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yeniden sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
İstanbul'da perşembe ve cuma günleri yeniden sağanak yağış bekleniyor.
Yağışlarla birlikte sıcaklıkların 15 dereceye kadar gerileyeceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin haritasına göre sağanak yağış cuma günü etkisini gösterecek.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, cuma öğleden sonra yeni yağışlı sistemin etkili olacağını, ancak önceki haftaki kadar kuvvetli olmayacağını belirtti.
Beklenen yağış miktarının en fazla 30-40 kilograma kadar çıkabileceği, bunun orta şiddette bir yağış olduğu ifade edildi.
Yağışların hafta sonunda da devam etmesinin beklendiği aktarıldı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
AKOM ve Meteoroloji gün vererek uyardı: İstanbul'da sağanak yağış yeniden başlayacak

AKOM ve METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN TARİH VERDİ

AKOM yaptığı değerlendirmede, İstanbul'da etkili olması beklenen yağış için gün verdi. Yağışların perşembe ve cuma günü yeniden başlayacağı bildirilirken, sıcaklıkların 15 dereceye kadar gerileyeceği belirtildi. 

AKOM ve Meteoroloji gün vererek uyardı: İstanbul'da sağanak yağış yeniden başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yayımladığı 5 günlük hava tahmin haritasında İstanbul için alarm verdi. Yapılan değerlendirmede; İstanbul'da sağanak yağışın cuma günü yeniden etkisini göstereceği belirtildi. 

SAĞANAK YAĞIŞ CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK 

A Haber'e açıklamalarda bulunan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, “Cuma gününden itibaren İstanbul yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek” diyerek şu ifadelere yer verdi: 

Yine Orta Akdeniz'den gelen bir yağışlı sistem var. Bu sistem cuma öğleden sonraki saatlerde yeni yağışlar bırakacak ama bu yağışlar o geçtiğimiz haftadaki yüksek yağışlar kadar etkin değil. En fazla 30-40 kilograma kadar çıkıyor. Tabii 30-40 kilogram da az bir yağış değil ama orta şiddette bir yağış. Önümüzdeki cuma gününden itibaren o yağışlar hafta sonunda da yine devam ediyor olacak İstanbul'da. Yani bir nefeslenmenin ardından İstanbul tekrar yeni yağışlı sistemin etkisine girmeye başlayacak.

AKOM ve Meteoroloji gün vererek uyardı: İstanbul'da sağanak yağış yeniden başlayacak
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