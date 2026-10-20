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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 10:26

Bakan Ersoy açıkladı: Türk sinemasına yapım desteği 412,9 milyon liraya yükseldi!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uzun metrajlı sinema filmi yapım desteğinin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 42 artarak 412 milyon 900 bin liraya ulaştığını duyurdu. Sinema Destekleme Kurulunun son kararıyla, aralarında Zeki Demirkubuz ve Reha Erdem’in yeni projeleri ile Altın Palmiye ödüllü Filistinli oyuncu ve yönetmen Tawfeek Barhom’un “The Trap” filminin de bulunduğu 22 projeye 180 milyon 400 bin lira destek sağlanacak.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Bakan Ersoy açıkladı: Türk sinemasına yapım desteği 412,9 milyon liraya yükseldi!
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 10:26

Türk sinemasında yeni projelerin hayata geçirilmesi için sağlanan yapım desteklerine yenileri eklendi. Deneyimli yönetmenlerin yeni filmlerinden ilk uzun metrajını çekecek sinemacılara, animasyon yapımlarından uluslararası ortak yapımlara kadar farklı alanları kapsayan desteklerle sinema sektörüne ayrılan kaynak artırıldı. 

Bakan Ersoy açıkladı: Türk sinemasına yapım desteği 412,9 milyon liraya yükseldi!

, yeni destek kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

“Türk sinemasına desteğimizi büyütüyor, yeni hikâyelerin beyaz perdeyle buluşmasına güç katıyoruz. 2026 yılında uzun metrajlı sinema filmi yapım desteğimizi yüzde 42 artırarak 412,9 milyon liraya ulaştırdık. Son kararla 22 projeye daha 180,4 milyon lira destek sağlıyoruz. Böylece bu yıl desteklediğimiz proje sayısı 49’a yükseldi. Zeki Demirkubuz ve Reha Erdem’in yeni projelerinden Filistinli sinemacı Tawfeek Barhom’un filmine, genç yönetmenlerden uluslararası ortak yapımlara kadar sinemanın üretim gücünü desteklemeyi sürdürüyoruz. Türk sinemasını güçlendirmeye, yeni yeteneklerin önünü açmaya devam edeceğiz.”

Bakan Ersoy açıkladı: Türk sinemasına yapım desteği 412,9 milyon liraya yükseldi!

Sinema Destekleme Kurulunun 2026/6 sayılı kararıyla 6 ilk uzun metrajlı kurgu film yapım projesi, 12 uzun metrajlı sinema film yapım projesi, 1 çekim sonrası projesi ve 3 ortak yapım projesi destek kapsamına alındı.

49 PROJEYE 412,9 MİLYON

İlk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, çekim sonrası ve ortak yapım kategorilerinde, 2025 yılında 46 projeye toplam 290 milyon 150 bin lira sağlanmıştı. Son kararla birlikte 2026 yılında bu alanlarda desteklenen proje sayısı 49’a, toplam kaynak ise 412 milyon 900 bin liraya ulaştı. Böylece uzun metrajlı sinema filmi yapımına ayrılan kaynak, geçen yıla göre 122 milyon 750 bin lira artırıldı.

Bakan Ersoy açıkladı: Türk sinemasına yapım desteği 412,9 milyon liraya yükseldi!

FİLİSTİNLİ SİNEMACININ YENİ FİLMİNE TÜRKİYE’DEN KATKI

Son kararın öne çıkan projelerinden biri, Filistinli oyuncu ve yönetmen Tawfeek Barhom’un yazıp yönettiği “The Trap” oldu. “I’m Glad You’re Dead Now” adlı kısa filmiyle 2025 Cannes Film Festivali’nde kısa film dalında Altın Palmiye kazanan Barhom’un yeni projesi, Türkiye’den Alaz Film’in yer aldığı uluslararası ortak yapım kapsamında desteklenecek. Son kararda yer alan üç uluslararası ortak yapıma sağlanacak kaynak, Türkiye’deki yapımcıların farklı ülkelerden sinemacılarla kurduğu yaratıcı iş birliklerine katkı sunacak.

DENEYİMLİ İSİMLERDEN SİNEMANIN YENİ SESLERİNE

Desteklenen projeler, deneyimli yönetmenlerin yeni filmlerinden ilk uzun metrajını gerçekleştirecek sinemacıların özgün hikâyelerine uzanıyor. Çocuk ve aile izleyicisine yönelik üç uzun metrajlı animasyon projesi de destek kapsamında yer alıyor. Son kararla altı ilk filme daha kaynak sağlanırken, 2026 yılında ilk uzun metrajlı kurgu film yapım kategorisinde desteklenen proje sayısı 15’e ulaştı. Bu projelerle sinemaya yeni sesler ve farklı anlatım biçimleri kazandırılması hedefleniyor.

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ETİKETLER
#Zeki Demirkubuz
#Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
#Reha Erdem
#Tawfeek Barhom
#Alaz Film
#Kültür - Sanat
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