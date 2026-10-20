Fırın değil, çöplük: Mide bulandıran görüntüler kamerada

Hatay'da İskenderun Belediyesi zabıta ekiplerinin fırına gerçekleştirdiği denetimde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Hamam böceği, sigara izmaritleri ve örümcek ağlarının görüldüğü fırın hakkında ekipler işlem yaptı. Öte yandan, fırında yeni hamurun, eski hamurla karıştırılarak ekmek üretildiği anlaşılırken görülen hamam böceği, sigara izmaritleri ve örümcek ağlarıysa hijyen şartlarının hiçe sayıldığını gözler önüne serdi.