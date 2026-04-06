Alaçatı ile Bali'de 14 günlük tatil maliyeti sosyal medyada gündem oldu

Türkiye'nin en gözde tatil beldelerinin başında gelen Alaçatı ile dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden Bali arasındaki fiyat farkı bir sosyal medya kullanıcısı tarafından hesaplandı. Fiyatlar arasındaki uçurum dikkat çekerken, Alaçatı yalnızca uçak bileti fiyatında Bali'nin gerisinde kaldı. İşte detaylar...

Alaçatı ile Bali'de 14 günlük tatil maliyeti sosyal medyada gündem oldu
Türkiye'nin tatil cenneti Alaçatı ile dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Bali bir sosyal medya kullanıcısı tarafından karşılaştırıldı. Son dönemlerde Türkiye'de artan fiyatlar gündem olurken iki tatil beldesinin karşılaştırılması dikkat çekti. Yapılan maliyet karşılaştırmasına göre, Bali'de tatil yapmak Alaçatı'da tatil yapmaktan daha 6 kat daha ucuz.

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan maliyet karşılaştırmasına göre, Türkiye'nin tatil beldesi Alaçatı'da tatil yapmak, Bali'de tatil yapmaktan 6 kat daha pahalı.
14 günlük bir tatilin maliyeti Alaçatı'da 746.250 TL iken, Bali'de 123.940 TL olarak hesaplandı.
Karşılaştırmada Alaçatı'nın yalnızca uçak bileti fiyatında Bali'nin gerisinde kaldığı görüldü.
Villa kiralama maliyeti Alaçatı'da 8.75 kat, yemek maliyeti 7.7 kat, ulaşım maliyeti 33 kat, beach club harcamaları 5 kat ve gece hayatı harcamaları 4.5 kat daha pahalı.
14 GÜNLÜK TATİL FİYATI KARŞILAŞTIRILDI

Sosyal medya kullanıcısı Ege’nin gözdesi Alaçatı ile Endonezya’nın egzotik adası Bali arasındaki farkı kalem kalem araştırdı. 14 günlük bir tatilin maliyeti Alaçatı'da 746.250 TL’ye ulaşırken, bu tutar Bali tatilinde 123.940 TL'ye düşüyor. Fiyat karşılaştırmasında Alaçatı'nın yalnızca uçak bileti fiyatında Bali'nin gerisinde kaldığı görüldü.

Harcama KalemiAlaçatı (TL)Bali (TL)Fark
Villa Kiralama (14 Gece)437.50050.0008.75 Kat
Yemek (14 Gün)105.00013.5007.7 Kat
Ulaşım (2 Hafta)87.5002.64033 Kat
Beach Club (7 Gün)70.00014.0005 Kat
Gece Hayatı (4 Gece)40.0008.8004.5 Kat
Uçak Bileti (Gidiş-Dönüş)6.25035.000Bali Daha Pahalı
