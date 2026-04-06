Alaçatı ile Bali'de 14 günlük tatil maliyeti sosyal medyada gündem oldu

Türkiye'nin tatil cenneti Alaçatı ile dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Bali bir sosyal medya kullanıcısı tarafından karşılaştırıldı. Son dönemlerde Türkiye'de artan fiyatlar gündem olurken iki tatil beldesinin karşılaştırılması dikkat çekti. Yapılan maliyet karşılaştırmasına göre, Bali'de tatil yapmak Alaçatı'da tatil yapmaktan daha 6 kat daha ucuz.
Sosyal medya kullanıcısı Ege’nin gözdesi Alaçatı ile Endonezya’nın egzotik adası Bali arasındaki farkı kalem kalem araştırdı. 14 günlük bir tatilin maliyeti Alaçatı'da 746.250 TL’ye ulaşırken, bu tutar Bali tatilinde 123.940 TL'ye düşüyor. Fiyat karşılaştırmasında Alaçatı'nın yalnızca uçak bileti fiyatında Bali'nin gerisinde kaldığı görüldü.
|Harcama Kalemi
|Alaçatı (TL)
|Bali (TL)
|Fark
|Villa Kiralama (14 Gece)
|437.500
|50.000
|8.75 Kat
|Yemek (14 Gün)
|105.000
|13.500
|7.7 Kat
|Ulaşım (2 Hafta)
|87.500
|2.640
|33 Kat
|Beach Club (7 Gün)
|70.000
|14.000
|5 Kat
|Gece Hayatı (4 Gece)
|40.000
|8.800
|4.5 Kat
|Uçak Bileti (Gidiş-Dönüş)
|6.250
|35.000
|Bali Daha Pahalı