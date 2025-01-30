Aldatma vakaları tavan yaptı, dedektifler paraya doydu! 100 bin TL'ye ihanet ispatı

30 Ocak 2025 09:11 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 09:36

Dedektiflere son dönemde talep oldukça arttı. Dedektiflere başvuruda en çok tercih edilen konu ise aldatma vakaları. Peki dedektiflerin vakalar için aldıkları ücretler neler?

Dolandırıcılık, aldatma gibi vakaların artmasıyla özel dedektiflerin sayısı da son zamanlarda oldukça çoğaldı. Büyükşehirlerde birçok dedektiflik bürosu faaliyet gösteriyor. Dedektiflerin en çok ilgilendiği konuların başında aldatma vakaları geliyor.

KANIT BULSALAR DA MAHKEME KABUL ETMİYOR

Eşlerini takip ettirmek isteyenler kişilerin, birkaç gün sürecek bu süreçte en az 100 bin TL’lik bir bütçe ayırması gerekiyor. Elde edilen deliller genellikle aldatmaları kanıtlasa da mahkemede resmi delil olarak kabul edilmiyor.

POLİS VE ASKER KÖKENLİLER DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR

Haber Global'in özel haberine göre; Dedektif tutacak insanların en önemli tercihleri ise dedektiflerin genellikle polis ya da asker kökenli olmaları.

"İSPAT BAKIMINDAN DELİL NİTELİĞİ TAŞIMAZ"

Avukat Emre Doğan, dedektiflerin topladıkları delillerin mahkemede ispat olarak kabul edilip edilmeyeceğine dair şunları söyledi:

"Kimi zaman tarafların özel dedektif bürolarıyla anlaşma yoluna giderek delil elde etmeye çalıştıklarını görmekteyiz. Ancak dedektif bürolarının planlı, hazırlıklı ve sistematik bir şekilde delil elde etmek yahut delil oluşturmak adına kişilerin özel hayatlarının gizliliğini ihlal etmesi suretiyle elde edecekleri deliller hukuka aykırı yollarla elde edildiğinden bu eylemleri suç teşkil edecektir. Hukuka aykırı delillerin ise yasal düzenlemeler ve yargı kararları gereği mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınması ise mümkün değildir. Bu nedenle yukarıda izah edildiği üzere hukuka aykırı olarak elde edilen deliller ispat bakımından delil niteliği taşımaz"

"FOTOĞRAF ÇEKEBİLMEK İÇİN YETENEĞE İHTİYAÇ VAR"

Narkotik şubeden emekli polis İsa Altun, kendisine de çok sayıda dedektiflik teklifi geldiğini ancak kabul etmediğini belirterek, "Dedektifçilik yapılıyor ama yasal değil çünkü kişisel verilerin gizliliği ihlal ediliyor. Dedektif yasasının çıkması ve bu durumun yasal zemine oturtulması şart. Dedektiflerin de hakları var ve onları koruyacak bir yasaları çok. Bu dedektif bürolarında da genelde cinayet, asayiş, narkotik şubeden emekli polisler çalışıyor. Fiziki takip sırasında fark edilmeden fotoğraf çekebilmek için yeteneğe ihtiyaç var" dedi.

DEDEKTİF ÜCRETLERİ NE KADAR?

Peki dedektifler günlük ne kadar ücret alıyor? İşte alanına göre dedektiflerin aldıkları günlük ücretler...