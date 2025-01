Dedektif tutup eşini adım adım izledi! Mahkemeden kadına şok karar

21 Ocak 2025 10:51 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 11:06

Ankara'da bir iş insanının eşi 10 dakikada bir aradığı kocasının peşine dedektif taktı. Boşanma davası açan adam bu iddiaları delilleriyle birlikte mahkemeye sununca şoke eden bir karar çıktı. Mahkeme kadının 300 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Ankara​'da iş insanı Murat C., 2020'de evlendiği ve 4 yıl evli kaldığı bankacı eşi Esra C. hakkında ortaya attığı iddialar gündeme oturdu. İş insanı Murat C. eşinin 10 dakikada bir aradığını, ailesine kaba davrandığını ve peşine dedektif taktığını söyleyerek boşanma davası açtı.

300 BİN LİRALIK DAVA AÇTI

Sabah gazetesinin haberine göre, kendisini takip eden dedektif olduğunu söyleyen adam, 150 bin lira maddi ve 150 bin lira manevi olmak üzere 300 bin lira tazminat talebiyle boşanma davası​ açtı.