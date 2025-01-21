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Dedektif tutup eşini adım adım izledi! Mahkemeden kadına şok karar

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: SABAH
21 Ocak 2025 10:51 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 11:06
Dedektif tutup eşini adım adım izledi! Mahkemeden kadına şok karar

Ankara'da bir iş insanının eşi 10 dakikada bir aradığı kocasının peşine dedektif taktı. Boşanma davası açan adam bu iddiaları delilleriyle birlikte mahkemeye sununca şoke eden bir karar çıktı. Mahkeme kadının 300 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Ankara​'da iş insanı Murat C., 2020'de evlendiği ve 4 yıl evli kaldığı bankacı eşi Esra C. hakkında ortaya attığı iddialar gündeme oturdu. İş insanı Murat C. eşinin 10 dakikada bir aradığını, ailesine kaba davrandığını ve peşine dedektif taktığını söyleyerek boşanma davası açtı. 

300 BİN LİRALIK DAVA AÇTI

Sabah gazetesinin haberine göre, kendisini takip eden dedektif olduğunu söyleyen adam, 150 bin lira maddi ve 150 bin lira manevi olmak üzere 300 bin lira tazminat talebiyle boşanma davası​ açtı.

Ankara 4'üncü Aile Mahkemesi'nde açılan davada Esra C., eşinin iddialarının doğru olmadığını ve evlilik birliğinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmediğini ileri sürüp davanın reddini talep etti.Dedektif tutup eşini adım adım izledi! Mahkemeden kadına şok karar - 1. Resim

KADIN KUSURLU BULUNDU

Mahkeme, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda Esra C.'nin kusurlu olduğuna karar verdi. Esra C.'nin 300 bin lira tazminata hükmetti. İstinaf ve Yargıtay da kararı hukuka uygun buldu.

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Kaynak: SABAH
Ankaraboşanma davası

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