Amasya sahur ve iftar saatleri 2026: Amasya ili Ramazan İmsakiyesi (İmsak, iftar ve teravih vakitleri)

Amasya ilinde Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova gibi ilçelerde iftar ve sahur vakitleri merak ediyor. İlçelere göre iftar ve sahur vakitlerinde değişiklik olabiliyor. İslamın beş temel şartından birisi olan oruç tutmak, hem insan sağlığına iyi geldiği gibi hem de manevi açıdan önemlidir. Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. İbadetlerine özen göstererek eksiksiz yerine getirmek isteyenler ise Ramazan imsakiyesine göre iftar ve sahur vakitlerini kaçırmak istemiyor. Peki Amasya’da iftar saat kaçta? İşte, Amasya ili sahur, iftar ve teravih namazı vakitleri…

AMASYA’DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Amasya’da iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Yaşadıkları şehirlerde iftar ve imsak vakitlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarına başladı. Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak ve ilk sahura Çarşamba gecesini Perşembeye bağlayan gün kalkılacak. Amasya’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 05:55 olacak.

AMASYA’DA İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amasya ilinde Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova gibi ilçelerde akşam ezanı saat 18:25’te okunacak ve oruçlar açılacak.

GÜNLERE GÖRE AMASYA RAMAZAN İMSAKİYESİ

Ramazan Tarih İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1. gün 19 Şubat Perşembe 05:38 05:55 07:18 13:02 16:01 18:25 19:53 2. gün 20 Şubat Cuma 05:36 05:53 07:16 13:02 16:01 18:26 19:55 3. gün 21 Şubat Cumartesi 05:35 05:52 07:15 13:01 16:02 18:27 19:56 4. gün 22 Şubat Pazar 05:34 05:51 07:13 13:01 16:03 18:28 19:57 5. gün 23 Şubat Pazartesi 05:32 05:49 07:12 13:01 16:04 18:30 19:58 6. gün 24 Şubat Salı 05:31 05:48 07:11 13:01 16:05 18:31 19:59 7. gün 25 Şubat Çarşamba 05:29 05:46 07:09 13:01 16:06 18:32 20:00 8. gün 26 Şubat Perşembe 05:28 05:45 07:08 13:01 16:06 18:33 20:01 9. gün 27 Şubat Cuma 05:27 05:44 07:06 13:01 16:07 18:34 20:02 10. gün 28 Şubat Cumartesi 05:25 05:42 07:05 13:00 16:08 18:35 20:03 11. gün 1 Mart Pazar 05:24 05:41 07:03 13:00 16:09 18:36 20:05 12. gün 2 Mart Pazartesi 05:22 05:39 07:02 13:00 16:09 18:38 20:06 13. gün 3 Mart Salı 05:21 05:38 07:00 13:00 16:10 18:39 20:07 14. gün 4 Mart Çarşamba 05:19 05:36 06:58 13:00 16:11 18:40 20:08 15. gün 5 Mart Perşembe 05:17 05:35 06:57 12:59 16:12 18:41 20:09 16. gün 6 Mart Cuma 05:16 05:33 06:55 12:59 16:12 18:42 20:10 17. gün 7 Mart Cumartesi 05:14 05:31 06:54 12:59 16:13 18:43 20:11 18. gün 8 Mart Pazar 05:13 05:30 06:52 12:59 16:14 18:44 20:12 19. gün 9 Mart Pazartesi 05:11 05:28 06:51 12:58 16:14 18:45 20:13 20. gün 10 Mart Salı 05:09 05:27 06:49 12:58 16:15 18:47 20:15 21. gün 11 Mart Çarşamba 05:08 05:25 06:47 12:58 16:16 18:48 20:16 22. gün 12 Mart Perşembe 05:06 05:23 06:46 12:58 16:16 18:49 20:17 23. gün 13 Mart Cuma 05:04 05:21 06:44 12:57 16:17 18:50 20:18 24. gün 14 Mart Cumartesi 05:03 05:20 06:42 12:57 16:17 18:51 20:19 25. gün 15 Mart Pazar 05:01 05:18 06:41 12:57 16:18 18:52 20:20 26. gün 16 Mart Pazartesi 04:59 05:16 06:39 12:57 16:19 18:53 20:21 27. gün 17 Mart Salı 04:57 05:15 06:38 12:56 16:19 18:54 20:23 28. gün 18 Mart Çarşamba 04:56 05:13 06:36 12:56 16:20 18:55 20:24 29. gün 19 Mart Perşembe 04:54 05:11 06:34 12:56 16:20 18:56 20:25

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

1- Boğaza kar ve yağmur kaçması,

2- Astım spreyi kullanmak,

3- Zorla bozdurulmak,

4- Buruna sıvı ilaç koymak,

5- Burnuna kolonya çekmek, [Koklamak bozmaz.]

6- Mukimken oruca başlayıp, sefere çıkınca yiyip içmek,

7- Ud ağacının, amberle tütsülenip dumanının çekilmesi,

8- Başkasının içtiği sigara dumanını isteyerek çekmek,

9- Kulağın içine ilaç damlatmak, kulağı ilaçlı suyla yıkamak,

10- Derideki açık yaraya konan sıvı veya katı ilacın sindirim yoluna girmesi,

11- Vücuda ilaç şırınga etmek,

12- İsteyerek, zorlayarak ağız dolusu kusmak,

13- Dişi kanayanın ağzındaki kanı yutması veya tükürükle eşit miktarda karışık kanı yutması,

14- İmsak vaktinin bittiğini bilmeden yiyip içmek,

15- Güneş battı zannederek orucunu bozmak,

16- Dişlerin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak,

17- Buruna çekilen suyun ağızdan çıkması,

18- Abdest alırken boğaza su kaçması, [Hanbelî’de bozmaz.]

19- Kâğıt, taş, pamuk, ot, pişmemiş pirinç gibi ilaç ve gıda olmayan şeyi yutmak,

20- Makattan veya kadınların önden fitil kullanması,

21- Oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam etmek,

22- İmsak vaktinden sonra niyet edenin, gün içinde orucunu kasten bozması,

23- Denize girince veya guslederken makattan su girmesi, [Hanbelî’de bozmaz.]

24- Dil altına konan ilacı emmek,

25- Makata konan pamuğun veya başka şeyin hepsinin içeri girmesi,

26- Vücuda giren ultrason veya endoskopi cihazında ilaç, merhem olması,

27- Lavman yaptırmak, [Mâlikî’de bozmaz.]

28- Özel olarak su buharı teneffüs etmek,

29- Burundan genze giden kanı yutmak,