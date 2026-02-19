Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Amasya sahur ve iftar saatleri 2026: Amasya ili Ramazan İmsakiyesi (İmsak, iftar ve teravih vakitleri)

Amasya sahur ve iftar vakitleri belli oldu. Amasya’da yaşayan vatandaşlar ise imsak vaktine göre ilk sahura kalkacakları saatleri araştırıyor. 81 ilin imsakiye vakitleri tek tek açıklandı. Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak. Müslümanlar ise ilk sahurlarına çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece uyanacak. İslam alemi için oruç ve sabır ayı olarak da bilinen Ramazan ayı bu yıl toplam 29 gün sürecek. İslamın temel şartları arasında yer alan oruç ibadetini yerine getirecek müslümanlar, bu tarihlerde diğer ibadetlerini de eksiksiz gerçekleştirecek. Peki Amasya’da ilk sahur saat kaçta? İşte, Amasya Ramazan İmsakiyesi 2026…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Amasya sahur ve iftar saatleri 2026: Amasya ili Ramazan İmsakiyesi (İmsak, iftar ve teravih vakitleri)
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 00:10
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 00:10

ilinde Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova gibi ilçelerde ve vakitleri merak ediyor. İlçelere göre iftar ve sahur vakitlerinde değişiklik olabiliyor. İslamın beş temel şartından birisi olan oruç tutmak, hem insan sağlığına iyi geldiği gibi hem de manevi açıdan önemlidir. Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. İbadetlerine özen göstererek eksiksiz yerine getirmek isteyenler ise imsakiyesine göre iftar ve sahur vakitlerini kaçırmak istemiyor. Peki Amasya’da iftar saat kaçta? İşte, Amasya ili sahur, iftar ve teravih namazı vakitleri…

AMASYA’DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Amasya’da iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Yaşadıkları şehirlerde iftar ve imsak vakitlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarına başladı. Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak ve ilk sahura Çarşamba gecesini Perşembeye bağlayan gün kalkılacak. Amasya’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 05:55 olacak.

Amasya sahur ve iftar saatleri 2026: Amasya ili Ramazan İmsakiyesi (İmsak, iftar ve teravih vakitleri)

AMASYA’DA İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amasya ilinde Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova gibi ilçelerde akşam ezanı saat 18:25’te okunacak ve oruçlar açılacak.

GÜNLERE GÖRE AMASYA RAMAZAN İMSAKİYESİ

Ramazan TarihİmsakSabahGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1. gün 19 Şubat Perşembe05:3805:5507:1813:0216:0118:2519:53
2. gün 20 Şubat Cuma05:3605:5307:1613:0216:0118:2619:55
3. gün 21 Şubat Cumartesi05:3505:5207:1513:0116:0218:2719:56
4. gün 22 Şubat Pazar05:3405:5107:1313:0116:0318:2819:57
5. gün 23 Şubat Pazartesi05:3205:4907:1213:0116:0418:3019:58
6. gün 24 Şubat Salı05:3105:4807:1113:0116:0518:3119:59
7. gün 25 Şubat Çarşamba05:2905:4607:0913:0116:0618:3220:00
8. gün 26 Şubat Perşembe05:2805:4507:0813:0116:0618:3320:01
9. gün 27 Şubat Cuma05:2705:4407:0613:0116:0718:3420:02
10. gün 28 Şubat Cumartesi05:2505:4207:0513:0016:0818:3520:03
11. gün 1 Mart Pazar05:2405:4107:0313:0016:0918:3620:05
12. gün 2 Mart Pazartesi05:2205:3907:0213:0016:0918:3820:06
13. gün 3 Mart Salı05:2105:3807:0013:0016:1018:3920:07
14. gün 4 Mart Çarşamba05:1905:3606:5813:0016:1118:4020:08
15. gün 5 Mart Perşembe05:1705:3506:5712:5916:1218:4120:09
16. gün 6 Mart Cuma05:1605:3306:5512:5916:1218:4220:10
17. gün 7 Mart Cumartesi05:1405:3106:5412:5916:1318:4320:11
18. gün 8 Mart Pazar05:1305:3006:5212:5916:1418:4420:12
19. gün 9 Mart Pazartesi05:1105:2806:5112:5816:1418:4520:13
20. gün 10 Mart Salı05:0905:2706:4912:5816:1518:4720:15
21. gün 11 Mart Çarşamba05:0805:2506:4712:5816:1618:4820:16
22. gün 12 Mart Perşembe05:0605:2306:4612:5816:1618:4920:17
23. gün 13 Mart Cuma05:0405:2106:4412:5716:1718:5020:18
24. gün 14 Mart Cumartesi05:0305:2006:4212:5716:1718:5120:19
25. gün 15 Mart Pazar05:0105:1806:4112:5716:1818:5220:20
26. gün 16 Mart Pazartesi04:5905:1606:3912:5716:1918:5320:21
27. gün 17 Mart Salı04:5705:1506:3812:5616:1918:5420:23
28. gün 18 Mart Çarşamba04:5605:1306:3612:5616:2018:5520:24
29. gün 19 Mart Perşembe04:5405:1106:3412:5616:2018:5620:25

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

1- Boğaza kar ve yağmur kaçması,

2- Astım spreyi kullanmak,

3- Zorla bozdurulmak,

4- Buruna sıvı ilaç koymak,

5- Burnuna kolonya çekmek, [Koklamak bozmaz.]

6- Mukimken oruca başlayıp, sefere çıkınca yiyip içmek,

7- Ud ağacının, amberle tütsülenip dumanının çekilmesi,

8- Başkasının içtiği sigara dumanını isteyerek çekmek,

9- Kulağın içine ilaç damlatmak, kulağı ilaçlı suyla yıkamak,

10- Derideki açık yaraya konan sıvı veya katı ilacın sindirim yoluna girmesi,

11- Vücuda ilaç şırınga etmek,

12- İsteyerek, zorlayarak ağız dolusu kusmak,

13- Dişi kanayanın ağzındaki kanı yutması veya tükürükle eşit miktarda karışık kanı yutması,

14- İmsak vaktinin bittiğini bilmeden yiyip içmek,

15- Güneş battı zannederek orucunu bozmak,

16- Dişlerin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak,

17- Buruna çekilen suyun ağızdan çıkması,

18- Abdest alırken boğaza su kaçması, [Hanbelî’de bozmaz.]

19- Kâğıt, taş, pamuk, ot, pişmemiş pirinç gibi ilaç ve gıda olmayan şeyi yutmak,

20- Makattan veya kadınların önden fitil kullanması,

21- Oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam etmek,

22- İmsak vaktinden sonra niyet edenin, gün içinde orucunu kasten bozması,

23- Denize girince veya guslederken makattan su girmesi, [Hanbelî’de bozmaz.]

24- Dil altına konan ilacı emmek,

25- Makata konan pamuğun veya başka şeyin hepsinin içeri girmesi,

26- Vücuda giren ultrason veya endoskopi cihazında ilaç, merhem olması,

27- Lavman yaptırmak, [Mâlikî’de bozmaz.]

28- Özel olarak su buharı teneffüs etmek,

29- Burundan genze giden kanı yutmak,

ETİKETLER
#amasya
#ramazan
#sahur
#iftar
#İmsakiye
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.