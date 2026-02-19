Amasya sahur ve iftar saatleri 2026: Amasya ili Ramazan İmsakiyesi (İmsak, iftar ve teravih vakitleri)

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Amasya ilinde Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova gibi ilçelerde iftar ve sahur vakitleri merak ediyor. İlçelere göre iftar ve sahur vakitlerinde değişiklik olabiliyor. İslamın beş temel şartından birisi olan oruç tutmak, hem insan sağlığına iyi geldiği gibi hem de manevi açıdan önemlidir. Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. İbadetlerine özen göstererek eksiksiz yerine getirmek isteyenler ise Ramazan imsakiyesine göre iftar ve sahur vakitlerini kaçırmak istemiyor. Peki Amasya’da iftar saat kaçta? İşte, Amasya ili sahur, iftar ve teravih namazı vakitleri…
Amasya’da iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Yaşadıkları şehirlerde iftar ve imsak vakitlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarına başladı. Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak ve ilk sahura Çarşamba gecesini Perşembeye bağlayan gün kalkılacak. Amasya’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 05:55 olacak.
Amasya ilinde Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova gibi ilçelerde akşam ezanı saat 18:25’te okunacak ve oruçlar açılacak.
|Ramazan
|Tarih
|İmsak
|Sabah
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1. gün
|19 Şubat Perşembe
|05:38
|05:55
|07:18
|13:02
|16:01
|18:25
|19:53
|2. gün
|20 Şubat Cuma
|05:36
|05:53
|07:16
|13:02
|16:01
|18:26
|19:55
|3. gün
|21 Şubat Cumartesi
|05:35
|05:52
|07:15
|13:01
|16:02
|18:27
|19:56
|4. gün
|22 Şubat Pazar
|05:34
|05:51
|07:13
|13:01
|16:03
|18:28
|19:57
|5. gün
|23 Şubat Pazartesi
|05:32
|05:49
|07:12
|13:01
|16:04
|18:30
|19:58
|6. gün
|24 Şubat Salı
|05:31
|05:48
|07:11
|13:01
|16:05
|18:31
|19:59
|7. gün
|25 Şubat Çarşamba
|05:29
|05:46
|07:09
|13:01
|16:06
|18:32
|20:00
|8. gün
|26 Şubat Perşembe
|05:28
|05:45
|07:08
|13:01
|16:06
|18:33
|20:01
|9. gün
|27 Şubat Cuma
|05:27
|05:44
|07:06
|13:01
|16:07
|18:34
|20:02
|10. gün
|28 Şubat Cumartesi
|05:25
|05:42
|07:05
|13:00
|16:08
|18:35
|20:03
|11. gün
|1 Mart Pazar
|05:24
|05:41
|07:03
|13:00
|16:09
|18:36
|20:05
|12. gün
|2 Mart Pazartesi
|05:22
|05:39
|07:02
|13:00
|16:09
|18:38
|20:06
|13. gün
|3 Mart Salı
|05:21
|05:38
|07:00
|13:00
|16:10
|18:39
|20:07
|14. gün
|4 Mart Çarşamba
|05:19
|05:36
|06:58
|13:00
|16:11
|18:40
|20:08
|15. gün
|5 Mart Perşembe
|05:17
|05:35
|06:57
|12:59
|16:12
|18:41
|20:09
|16. gün
|6 Mart Cuma
|05:16
|05:33
|06:55
|12:59
|16:12
|18:42
|20:10
|17. gün
|7 Mart Cumartesi
|05:14
|05:31
|06:54
|12:59
|16:13
|18:43
|20:11
|18. gün
|8 Mart Pazar
|05:13
|05:30
|06:52
|12:59
|16:14
|18:44
|20:12
|19. gün
|9 Mart Pazartesi
|05:11
|05:28
|06:51
|12:58
|16:14
|18:45
|20:13
|20. gün
|10 Mart Salı
|05:09
|05:27
|06:49
|12:58
|16:15
|18:47
|20:15
|21. gün
|11 Mart Çarşamba
|05:08
|05:25
|06:47
|12:58
|16:16
|18:48
|20:16
|22. gün
|12 Mart Perşembe
|05:06
|05:23
|06:46
|12:58
|16:16
|18:49
|20:17
|23. gün
|13 Mart Cuma
|05:04
|05:21
|06:44
|12:57
|16:17
|18:50
|20:18
|24. gün
|14 Mart Cumartesi
|05:03
|05:20
|06:42
|12:57
|16:17
|18:51
|20:19
|25. gün
|15 Mart Pazar
|05:01
|05:18
|06:41
|12:57
|16:18
|18:52
|20:20
|26. gün
|16 Mart Pazartesi
|04:59
|05:16
|06:39
|12:57
|16:19
|18:53
|20:21
|27. gün
|17 Mart Salı
|04:57
|05:15
|06:38
|12:56
|16:19
|18:54
|20:23
|28. gün
|18 Mart Çarşamba
|04:56
|05:13
|06:36
|12:56
|16:20
|18:55
|20:24
|29. gün
|19 Mart Perşembe
|04:54
|05:11
|06:34
|12:56
|16:20
|18:56
|20:25
1- Boğaza kar ve yağmur kaçması,
2- Astım spreyi kullanmak,
3- Zorla bozdurulmak,
4- Buruna sıvı ilaç koymak,
5- Burnuna kolonya çekmek, [Koklamak bozmaz.]
6- Mukimken oruca başlayıp, sefere çıkınca yiyip içmek,
7- Ud ağacının, amberle tütsülenip dumanının çekilmesi,
8- Başkasının içtiği sigara dumanını isteyerek çekmek,
9- Kulağın içine ilaç damlatmak, kulağı ilaçlı suyla yıkamak,
10- Derideki açık yaraya konan sıvı veya katı ilacın sindirim yoluna girmesi,
11- Vücuda ilaç şırınga etmek,
12- İsteyerek, zorlayarak ağız dolusu kusmak,
13- Dişi kanayanın ağzındaki kanı yutması veya tükürükle eşit miktarda karışık kanı yutması,
14- İmsak vaktinin bittiğini bilmeden yiyip içmek,
15- Güneş battı zannederek orucunu bozmak,
16- Dişlerin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak,
17- Buruna çekilen suyun ağızdan çıkması,
18- Abdest alırken boğaza su kaçması, [Hanbelî’de bozmaz.]
19- Kâğıt, taş, pamuk, ot, pişmemiş pirinç gibi ilaç ve gıda olmayan şeyi yutmak,
20- Makattan veya kadınların önden fitil kullanması,
21- Oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam etmek,
22- İmsak vaktinden sonra niyet edenin, gün içinde orucunu kasten bozması,
23- Denize girince veya guslederken makattan su girmesi, [Hanbelî’de bozmaz.]
24- Dil altına konan ilacı emmek,
25- Makata konan pamuğun veya başka şeyin hepsinin içeri girmesi,
26- Vücuda giren ultrason veya endoskopi cihazında ilaç, merhem olması,
27- Lavman yaptırmak, [Mâlikî’de bozmaz.]
28- Özel olarak su buharı teneffüs etmek,
29- Burundan genze giden kanı yutmak,