Ankara Etimesgut'ta vatandaşlar sitem etti! Belediye önlem almadı kar çileye dönüştü

Behzat Ç. karakteriyle bilinen oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun belediye başkanlığını yaptığı Ankara Etimesgut'ta kar yağışı çileye dönüştü. Belediyenin hiçbir önlem almaması vatandaşları bezdirdi. Hatta hastaneden taburcu olan vatandaş, evine karlı yollar üzerinde sedyeyle taşınarak götürüldü.

Türkiye kara teslim oldu. Yağışın en etkili görüldüğü illerden biri de Ankara oldu. Dün akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırırken, yağışa yolda yakalanan sürücüler zorluk yaşadı. Günlerdir tüm kurumların uyarılarına rağmen yerel yönetimlerin almadığı önlemler trafik çilesine neden oldu.



HASTA SEDYEYLE EVİNE GİDEBİLDİ

Özellikle Etimesgut ilçesinde vatandaşlar belediyeye isyan etti.

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun belediye başkanlığını yaptığı Etimesgut ilçesinin Elvan Mahallesi'nde hastaneden taburcu olan vatandaş, evine karlı yollar üzerinde sedyeyle taşınarak götürüldü.

VATANDAŞLAR SİTEM ETTİ

Ara sokaklarda Etimesgut Belediyesi tarafından hiçbir çalışma yapılmaması vatandaşların tepkisini çekti.