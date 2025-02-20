Kar 40 santimetreyi buldu, kamyoncular dağda mahsur kaldı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, Domaniç-İnegöl Karayolu’nun 1500 rakımlı Kocayayla mevkiinde kar yağışı aniden bastırdı. Dağ yolunda yoğun kar ile karşılaşan sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililerin uyarmasına rağmen bazı sürücüler yaz lastiği ile yol çıktı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Kar ve tipi haberleri üzerine yol, uzun araçların geçişine kapatıldı. Ancak zirvede yer yer 30-40 santimetreyi bulan kar ve yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, seyir halindeki tomruk yüklü kamyonların ilerlemesini güçleştirdi.

SÜRÜCÜLER İÇİN RİSK

Karayolları ekipleri, yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışırken, bölgede yer yer değişkenlik gösteren kar yığınları sürücüler için risk oluşturmaya devam ediyor. Yetkililer, zorunlu olmadıkça sürücülerin dağ yolunu kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.