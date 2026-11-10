İslam Memiş altın için yeni rakam verdi! 'Bir sonraki atakta...'

"Bu öngörüm, bu düşüncem yine geçerli. Gümüş her ne kadar 53 dolar seviyesinde kalsa da 2027 ve 2028 yılındaki öngörüm için yine de ucuz bir fiyatlamadan geçtiğini gözlemliyoruz."

"Gram tarafta da 84 lira seviyesi vardı, şu anda 85 lira seviyesinin üzerine atak gerçekleştirdi. Burada da %1,5 civarında bir değer artışı var. Bu haftanın özelinde yine teknik olarak 51 dolar seviyesi aşağıda, 54 dolar seviyesi yukarıda, bu bant aralığını takip ediyor olacağım."