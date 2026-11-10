İslam Memiş altın için yeni rakam verdi! 'Bir sonraki atakta...'

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Finansal Analist İslam Memiş, kendi YouTube kanalında yayınladığı son videoda altın ve gümüşün yanı sıra Borsa İstanbul, döviz kurları, petrol fiyatları ve kripto para piyasasındaki son durumu değerlendirdi.
Altınının bir sonraki atağında geleceği nokta için tahminde de bulunan Memiş'in yatırım tavsiyesi içermeyen öngörüleri şöyle şekillendi:
ONS ALTIN VE KISA VADELİ "OYALANMA" BEKLENTİSİ
Uluslararası piyasalarda ons altının seyrini değerlendiren İslam Memiş, fiyatların belirli bir bant aralığına yerleştiğini şu sözlerle ifade etti:
"Uluslararası piyasalarda ons altın %1,5 civarında primle haftaya başladığı için gram altın TL fiyatı da %1 civarında yükseldi. 6.000-6.500 lira aralığından çıktık, 6.500-7.000 lira aralığına girdik."
BİR SONRAKİ ATAKTA ALTIN NEREYE GİDER?
"Kısa vadede ons altın nasıl ki 4.000-4.200 dolar aralığında oyalanacak, gram altın TL fiyatı da 6.500-7.000 lira aralığında oyalanmaya yine devam edecektir. Bir sonraki atakta nasıl ki 4.200-4.400 dolar aralığında yerleşen bir ons altın bekliyorsam, gram altın tarafında da 7.000-7.500 lira aralığına yerleşen bir gram altın takip ediyor olacağım."
GÜMÜŞTE "UCUZ KALMA" VURGUSU VE UZUN VADE POTANSİYELİ
Gümüş fiyatlarındaki son durumu ve yatırımcı fırsatlarını değerlendiren Memiş, gümüşün altına kıyasla daha yüksek potansiyel taşıdığını belirtti:
"Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 53 dolar seviyesinde, %2 primli. Malum geçen 2 hafta önce 48 dolar seviyesine kadar sert bir şekilde gerilemişti. Buradan hızlı bir toparlanma oldu ve oradaki yorumlarımda gümüşün altına kıyasla çok ucuz kaldığını, orta ve uzun vadeli yatırımcısına aslında güzel fırsatlar sunduğunu ve ben şahsen uzun vadede gümüşün altına kıyasla daha fazla yükselme potansiyeli yüksek gördüğümü sık sık ifade etmiştim."
"Bu öngörüm, bu düşüncem yine geçerli. Gümüş her ne kadar 53 dolar seviyesinde kalsa da 2027 ve 2028 yılındaki öngörüm için yine de ucuz bir fiyatlamadan geçtiğini gözlemliyoruz."
"Gram tarafta da 84 lira seviyesi vardı, şu anda 85 lira seviyesinin üzerine atak gerçekleştirdi. Burada da %1,5 civarında bir değer artışı var. Bu haftanın özelinde yine teknik olarak 51 dolar seviyesi aşağıda, 54 dolar seviyesi yukarıda, bu bant aralığını takip ediyor olacağım."
BORSA İSTANBUL VE GENİŞ BANT ARALIĞI
Borsa İstanbul'daki son hareketliliği değerlendiren Memiş, net bir yön belirlemenin zorluğuna dikkat çekti:
"Borsa İstanbul üzen[d]eksi 11.715 puan seviyesinde, o kritik 11.500 psikolojik direnç seviyesi yukarı yönlü kırıldı, %2 yükselişli olduğunu gözlemliyoruz."
"Ama ben yine aşağı yönlü ya da yukarı yönlü teknik bir yön belirlemenin şu anda zor olduğunu düşünüyorum. Aşağı da ya da yukarı yönlü bir teknik seviye veremeyeceğimi tekrar anımsatmak isterim; geniş bant aralığına odaklandım: 10.500 - 11.500 puan aralığı. Bu bant aralığını takip etmeye devam ediyorum."
"Kalıcı bir yükseliş trendi olur mu sorusunun cevabı tabii bu fon soruşturmalarındaki sürecin nereye evrileceğine, nasıl bir politika izleneceğine dair gelişmelere bağlı olacaktır."
DÖVİZ KURLARI VE PARİTELER
Dolar ve euro kurundaki sakin seyre değinen Memiş, parite tahminlerini şu sözlerle paylaştı:
"Dolar kuru 50 lira 18 kuruş seviyesinde sakin, stabil, yatay. Bu sakin seyrin halen devam ettiğini gözlemliyoruz."
"Her ne kadar 50 lira 18 kuruş seviyesinde resmi kur tarafında bir fiyatlama görsek de, serbest piyasalarda dolar TL kuru 50 lira 21 kuruş seviyesinde daha yüksek bir seviye var karşımızda."
"Euro dolar paritesi kısmen alıcılı, yarım puanlık bir alışla haftaya başladı: 1.1194 seviyesinde. Burada asıl direnç seviyesinin 1.1350 - 1.1370 seviyesi olduğunu ben tahmin ediyorum, o yüzden zaman zaman kar satışları mutlaka gelecektir ama kısa vadede 1.1150 - 1.1250 bu bant aralığını takip etmekte fayda var."
"Geçen hafta euro dolar paritesindeki gerileme ile birlikte euro TL kuru 56 lira seviyesinin altına gerilemişti; 56 lira seviyesinin üzerinde, bu haftanın üzerinde 56.50 lira seviyesini teknik olarak takip edeceğimi söyleyebilirim."
BRENT PETROL VE POMPA İNDİRİMLERİ
Petrol fiyatlarındaki sert düşüşlerin küresel enflasyona ve iç piyasaya etkisini vurgulayan Memiş:
"Brent petrolün varil fiyatındaki sert düşüşler devam ediyor; ham petrol, brent petrolde %5 civarında düşüşler bugün de devam ediyor. Bu, iyimselliğin korunduğuna da işaret ediyor."
"Bu iyi bir şey; merkez bankalarının politikası için iyi, küresel enflasyondaki düşüşler için iyi. Bize nasıl bir faydası olacak? Tabii ki bizim enflasyondaki düşüş yönünü mutlaka olumlu yönde destekleyecektir."
"Ancak yine bu hafta içerisinde petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşlerle birlikte pompa fiyatlarına yine indirim haberleri beklediğimi ifade etmek isterim."
KRİPTO PARALAR VE BİTCOİN
Bitcoin'deki negatif ayrışmanın nedenlerini açıklayan Memiş:
"Sadece bu haftanın özelinde Bitcoin sert ayrıştı, negatif yönde ayrıştı; 74.733 dolar seviyesinde, %1,5 değer kaybetti."
"Burada da dışsal etkenler; demokratların tekrar kazanması, demokratların kripto para piyasasına biraz daha mesafeli olmasından kaynaklı kâr satışlarının devam ettiğini söyleyebilirim. O yüzden burada 74.000 - 78.000 dolar aralığını kısa vadede takip etmekte fayda var."