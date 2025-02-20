İstanbul ve birçok ilde başlayan kar fırtınası hayatı felç etti. Meteoroloji, AKOM ve valiliklerden peş peşe uyarılar geldi. Yapılan uyarı ve açıklamalara göre kar yağışı 3 gün daha etkisini göstermeye devam edecek. Kar yağışının halen devam ettiği İstanbul ve çevre iller için yeni uyarılar geldi.

https://x.com/meteoroloji_twi/status/1892432516398690315