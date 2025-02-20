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20.02.2025

İSTANBUL'UN BAZI İLÇELERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) İstanbul için günlerdir uyarıda bulunduğu kar yağışı dünden itibaren aralıklarla etkili olmaya başladı. Bugün Sabah saatlerinde kentin bazı bölgelerinde aniden bastıran kar, şehirde beyaz bir örtü oluşturdu. İstanbul genelinde bugün okullar tatil edilirken, bazı üniversitelerde de eğitime ara verildi. Kar yağışının gün boyunca süreceği tahmin edilirken, bazı bölgelerde kar kalınlığının 40 santimetreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

 

 

 

 

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Tarih 10:11

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

MGM ve AKOM'un yaptığı uyarıların ardından dün İstanbul'da kar yağışı başlamıştı. Anadolu Yakası'nda ise yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başlayan yağış bugün günün ilk saatlerinde alçak kesimlerde de etkisini gösterdi. 

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Tarih 09:36

KAR YAĞIŞI PAZAR GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

AKOM'dan paylaşılan son verilere göre; hafta boyunca İstanbul'da etkili olması beklenen soğuk ve kar yağışlı hava nedeniyle sıcaklıkların -2 ile 3°C arasında seyredeceği bildirildi. Bugün İstanbul'da karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülecek yağışların cuma gününden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği bildirildi.

AKOM'UN HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

📌21.02.2025 Cuma

  • Kuvvetli Kar Yağışlı
  • Min: -1°C Max: 2°C
  • Yağış Miktarı: 10 - 20 cm

📌22.02.2025 Cumartesi

  • Kuvvetli Kar Yağışlı
  • Min: -2°C Max: 2°C
  • Yağış Miktarı: 10 - 20 cm

📌23.02.2025 Pazar

  • Kuvvetli Kar Yağışlı
  • Min: -1°C Max: 3°C
  • Yağış Miktarı: 3 - 10 cm

https://v.tgrthaber.com/videos/2025/2/20/istanbula-kar-bulutlari-boyle-geldi.mp4

 

 

Tarih 09:32

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

İstanbul ve birçok ilde başlayan kar fırtınası hayatı felç etti. Meteoroloji, AKOM ve valiliklerden peş peşe uyarılar geldi. Yapılan uyarı ve açıklamalara göre kar yağışı 3 gün daha etkisini göstermeye devam edecek. Kar yağışının halen devam ettiği İstanbul ve çevre iller için yeni uyarılar geldi. 

https://x.com/meteoroloji_twi/status/1892432516398690315

Tarih 08:35

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİNE SİS ENGELİ

Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

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